La Selección Argentina cortó la semana con un asado

Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina en Estados Unidos

Tras haber regresado ayer a los entrenamientos con una práctica regenerativa para todos los que jugaron el viernes ante Honduras, esta tarde de domingo iniciará la preparación para el segundo amistoso de la gira, que tendrá lugar el martes en New Jersey ante Jamaica y por TyC Sports.

A las 19 de nuestro país comenzará el entrenamiento que podrá ser televisado durante los primeros minutos. Si bien no se espera que hoy Lionel Scaloni ya empiece a trabajar con el once que piensa para el duelo ante Jamaica, lo cierto es que hay una idea del DT de probar la formación que pondría en el debut del Mundial si no pasara nada raro.

El lunes será el último entrenamiento, nuevamente en el predio del Inter Miami, y a las seis de la tarde se tomará el vuelo hacia Nueva York, donde quedará concentrado a la espera del segundo amistoso.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Jamaica

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.