La Sefie: Paola Flores

La nutricionista del último campeón

Paola Flores nació el 12 de septiembre de 1986 en Paraná. De chica hizo vóley y natación en el Club Neuquén. Luego comenzó a jugar al hockey sobre césped en Soever durante varios años hasta que se dedicó a los estudios. Terminó la Secundaria y comenzó la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Nacional del Litoral.

Se recibió en 2014 y comenzó a trabajar con algunos futbolista que disputan el Paraná Campaña y chicos que juegan en Unión y Colón de Santa Fe. En 2016 se sumó al staff de Belgrano de Paraná donde continúa hasta el día de hoy. En el Mondonguero comenzó a trabajar con los planteles infanto-juveniles y en 2018 con la Primera División. Con los pequeños trabaja en educación alimentaria. “Le damos talleres a los padres”, señaló. Y con los más grandes trabaja con mediciones antropométicras (es antropometrista con certificación internacional ISAK nivel II). Consta de toma de despliegue, diámetro y perímetro para determinar porcentaje de grasa corporal, masa muscular y eso se va evaluando dos veces en el año para determinar la evolución de los jugadores. Además trabaja en el Hospital San Martín desde 2015.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Soy hincha de Racing de Avellaneda, no soy fanática, pero he ido a la cancha a verlo, y de Belgrano.

—¿Un club?

—Belgrano.

—¿Un triunfo?

—La final del año pasado ante Sportivo. Cuando salimos campeones del torneo anual.

—¿Una compañera con la que compartiste vestuario?

—En hockey sobre césped compartí mucho tiempo con un amiga que es Janet Robles.

—¿Una cancha?

—El Cilindro, la de Racing.

—¿Lo conocés?

—Sí, he ido con la filial de Racing.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—No sé si fue un gol sino varios. La definición por penales ante Sportivo en esa final anual del año pasado. Al estar dentro del club veo el esfuerzo y la pasión que le ponen todos los que trabajamos y lo viví a full. Fueron los que más grité y los que más me movilizaron.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Los elijo por lo que son deportista y por lo que se conoce de su vida personal. Elijo a Ginóbil, Messi, Del Potro, Luciana Aymar y Pichot.

—¿Y tres del mundo?

—Bolt, Phelps y Federer.

—¿Para qué sos buena?

—Soy muy buena para cocinar. No lo hago tan seguido, pero cuando lo hago le pongo onda.

—¿El plato que te gusta hacer?

—Ñoquis caseros, porque amo los ñoquis, con salsa parisienne.

—¿Que te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta mucho juntarme con mis amigas, sobre todo en las peñas de noche. Tengo varios grupos, así que cuando puedo trato de organizar juntada o de prenderme a la que organizan.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—No me ha pasado, pero me da miedo la soledad. Me da miedo que en algún momento de mi vida me quede totalmente sola.

—¿Qué cosas te sacan?

—Que me levanten la voz. No lo soporto.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Me hace reír mucho la sonrisa contagiosa que tiene mi sobrinita de 5 años, Carlita.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Mi peor compra fue un auto. Lo vi y lo compré. Fue mi primer auto, un 147. Por fuera estaba muy bien y estaba re pintada. Cuando lo vio mi papá estaba picado entero, era un desastre y todas las veces que salía se me quedaba en algún lado.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Cuando estudiaba trabajaba para una bodega de vinos, Los Haroldos, y me lo gasté en ropa.

—¿Una comida?

—Mi comida preferida que se repite todos los 29, los ñoquis caseros que hace mi papá Raúl.

—¿Una bebida?

—Cerveza bien helada.

—¿Un postre?

—Banana con dulce de leche.

—¿Qué música escuchás?

—No tengo algo definido, escucho lo del momento.

—¿Una banda o solista ?

—Solista, Ricky Martin. Muy crack.

—¿Una película o serie?

—Hombre en llamas y la Ley y el Orden.

—¿Un viaje?

—El viaje que me quedó en la memoria fue el que hicimos con mi familia hace un par de años a Chaco para el cumpleaños 80 de mi abuela. Mi familia es de ahí. Fue un gran festejo, inolvidable y fue el último año de ella.

—¿Una ciudad?

—Paraná, sin dudas.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—Paraná XXVI donde me crié y pasé hasta hace unos años.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—África. Hacer un safari por la sabana. Me encantaría conocer todos los animales y esa zona.

—¿Un hombre?

—Dos: mi papá Raúl y mi sobrino Ignacio.

—¿Una mujer?

—Mi mamá Mabel y mi hermana Romina. Y Carlita cuando crezca.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés?

—El de Francis Holway. He hecho muchos cursos con él y a partir de eso tenemos contacto a través de mails o redes. Es uno de lo más capos en nutrición deportiva del país.

LA SELFIE RECARGADA

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Veterinaria.

—¿A quién le sacás la roja?

—A cualquier persona que vea que maltrata a un animal. Para mí una persona que maltrata a un animal no es buena persona.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Independiente y acá tengo un par, pero la vida laboral me puede llevar por otros caminos así que no los voy a nombrar, ja.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo muchos por el laburo y amistades. Y los dos mejores son los que tengo con amigas.

—¿Quién te gustaría que te siga en instagram?

—El actor de El Marginal Nico Furtado, lo más.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Me encantaría con Francis en los Juegos Olímpicos de Tokio. Trabajando con él.