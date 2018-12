La Sefie: Agustina Hernández

Agustina Hernández nació el 5 de mayo de 1995 en Paraná. Jugó al hockey sobre césped, al futsal y al rugby, pero su pasión siempre estuvo sobre ruedas.

Desde los 5 años jugó al hockey sobre patines en Rowing, su segunda casa. En Primera comenzó a jugar de manera oficial porque antes no tenía jugadoras de su edad. Con el Remero ganó siete títulos locales de manera consecutiva. Viene de ganar el Apertura y el Clausura.

Ganó dos Torneos Regionales y jugó varios Argentinos con el club. También se sumó a un club de Buenos Aires para disputar un torneo Junior. Agustina es una de las mejores jugadoras de Paraná y la región e integró la Selección Argentina.

En el 2019 buscará ser parte de la Selección Argentina que disputará el Mundial.

—De Rowing, en el fútbol soy hincha de Boca, pero realmente no le doy bola.

—¿Un club?

—Rowing, toda la vida.

—¿Una cancha?

—El Aldo Cantoni, el estadio de San Juan.

—¿Un técnico?

—Goyo (Gregorio Barbone), rescato la tarea de todos los profe en general. No solo los técnicos, sino también los preparadores físicos.

—¿Un partido?

—De acá de Paraná te diría la final que perdimos con Talleres antes de ganar todos los torneos. Fue una final muy linda en cancha de Talleres Fuimos gol a gol hasta el final y terminamos perdiendo por penales.

—¿Una jugadora con la que compartiste vestuario?

—Luciana Agudo. No he tenido partido oficiales, pero sí hemos entrenado y hemos jugado entre nosotras.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—En esa misma final que perdimos con Talleres nos hacen un gol cuando faltaban 10 segundos y pasa a ganar Talleres. Sacamos del medio, Rocío (Hernández) le pega, la bocha pega atrás y yo agarro el rebote y metí el empate para ir a alargue.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Un animal o una planta, ser parte de la naturaleza.

—¿Cuál fue el mundial de hockey sobre patines que más te gustó?

—Me quedo con todos los títulos que tiene Argentina porque realmente nunca se los da a conocer. Me quedo con eso.

—¿Cuáles son los cinco deportistas argentinos que más te gustan?

—Luciana Agudo, Messi, Lucha Aymar, Manu Ginóbili y me quedo con todos los deportistas amateurs que entrenan a un nivel de elite y que no son de elite, pero hacen el mismo sacrificio y no tienen tanto reconocimiento.

—¿Y tres del mundo?

—Me quedo con los mismo, podría decir Federer o Nadal, pero me parece muy valorable el deportista que hace un sacrificio.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Soy muy paciente en el trato con las personas. Y soy maquilladora y me gusta toda la parte de estética y creo que me sale bien.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Disfruto mucho de los momentos de soledad y de tener un ratito para mí, no sé, tomar sol, estar tranqui. Y estar con mis amigas.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue como monitora en la escuelita de hockey y seguro lo gasté en una salida con amigas.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la oscuridad.

—¿Qué cosas te sacan?

—Lo injusto.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Las conversaciones en los grupos de whatsapp de mis amigas y estar con ellas.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Hace poco fui a comprar bijou porque tenía una fiesta y cuando llegué a mi casa no la tenía, así que no sé dónde quedó. Fue mi peor compra.

—¿Cocinás?

—Sí, no es algo que hago todos los días con mucha pasión, pero me doy maña.

—¿Una comida?

—Las papas fritas. Con chedar y panceta pueden ser, ja

—¿Un postre?

—Uno que hace mi abuela con vainilla y dulce de leche. No sé cómo se llama porque es un invento. Es muy rico.

—¿Una bebida?

—El fernet con coca.

—¿Qué música escuchás?

—De todo, no tengo un género.

—¿Una banda?

—Me gusta La Oreja de Van Gogh, Aerosmith, varias.

—¿Una película o serie?

—Series: Las Chicas del Cable, Merlí; y pelis, las de Disney me encantan.

—¿Un viaje

—Cuando tenía 14 o 15 años fui a hacer una pretemporada a San Juan un mes en febrero y la pasé muy bien. La gente de Valenciano nos recibió rebien y más allá de lo deportivo la pasé súper bien.

—¿Un lugar para vivir?

—España.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—La India.

—¿Un hombre?

—Mi papá, Edgar.

—¿Una mujer?

—Mi mamá, Marita.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Mi tía Ivana, es una persona que admiro.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo miles, no sé cuaántos y el mejor es el grupo de mis amigas que se llama Pibas ATR. Es un nombre que quedó por alguna anécdota, pero no lo recuerdo. Y después el grupo de las chicas de Rowing. Tenemos dos: el serio, que es el que está el entrenador, y el de las jugadoras.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo, de cuál saldrías y por qué?

—De alguno que se armó y no tiene actividad. Hay varios.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp, a quiénes elegirías?

—A mí me gusta mucho todo los alternativo, Holístico y las energías y escucho mucha gente copada que habla de eso. Me gusta mucho Enric Corbera fundador de la bioneuroemoción, Covadonga Perez Lozana, Suzanne Powell y tendría a mi tía ahí también.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mi abuelo que está en el cielo, en cualquier lugar.

—¿Un sueño para 2019?

—Argentina tiene los Rollergame en 2019 y sería un sueño que salgamos campeones y participar de ese proceso sería lo más. Hay oportunidades, espero que las haya y llegar lo más lejos posible. Y en general poder decir cuando termine el año, logré tal objetivo, estoy conforme, me superé en esto o soy mejor en esto.