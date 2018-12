La Salle y Español definen el campeón del futsal

La Salle Futsal y Futsal Español protagonizarán la Superfinal en Primera División en varones. El partido se juega en el estadio cubierto del club Olimpia de la capital entrerriana.





El primer gol del partido fue para La Salle y lleva la firma de Saúl Leguizamón.





Lasallanos y Españoles se vuelven a cruzar en una instancia decisiva en una final y hoy habrá un campeón. El Naranja es el máximo ganador de la historia de la Asociación Paranaense de Futsal. De tres finales que jugaron entre sí, dos fueron con victoria del Rojo.





En la previa hablaron Walter Riquelme por La Salle y Facundo Díaz Londra por Futsal Español y se refirieron al duelo de hoy y cómo viene trabajando en el deporte que no para de crecer.





Protagonistas. Walter Riquelme, por La Salle, y Facundo Díaz Londra, por Español, se refirieron al gran duelo que tendrán esta tarde en Paraná.







"Este año arrancamos a jugar en La Salle. Los chicos me abrieron los brazos para que pueda formar parte. Estoy formado en Cuenta Carbonífera de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz y me vine a vivir a Libertador San Martín y me ha generado esta necesitad deportiva de poder seguir realizando esta hermosa disciplina como es futsal. Por suerte me tocó un excelente cuerpo técnico y grandes personas fuera y dentro de una cancha", dijo el jugador de La Salle.





Riquelme desde hace unos años se encuentra radicado en Libertador San Martín; vino para estudiar Educación Física y se quedó en la provincia para trabajar y ahora jugar el deporte que ama y que practica desde toda la vida en una zona del sur del país que vive mucho al futsal.





"Quiero agradecer el trato de los chicos del equipo de La Salle que desde el primer día me trataron de la mejor manera. Somos una familia y eso se nota dentro de una cancha. Como en la adversidad; porque nos jugamos uno por el otro y eso genera un sentido de pertenencia muy lindo.





"En la final vamos a defender el escudo con el corazón y con el alma. Y vamos buscar ganar ese es nuestro principal objetivo. Es una final a todo o nada.





Por su parte el representante de Español, Facundo Díaz Londra, dijo: "La verdad estamos bien y tranquilos, con ganas de jugar. Somos el equipo más viejo y lo más importante con ganas de jugar y ganar".





"El partido final es uno solo y para nosotros es mejor. Para jugar la definición de un torneo que cuenta con 12 equipos y la modalidad es que se juega una etapa regular de todo contra todos a una vuelta. Los seis primeros pasa a los playoffs y de esa instancia pasan los dos primeros directo a semis y el resto juega entre sí para saber quien se mete en semifinal. Luego quedan los dos equipos para la final", aseveró sobre la forma de trabajo.





Sobre el crecimiento del futsal, Díaz Londra comentó: "Paraná en seis años consiguió que venga la Selección Argentina, lo cual deja en claro como se viene trabajando. Es muy raro que el equipo nacional vaya a otros lugares. Eso me sorprendió que estén en Paraná y eso generó una expectativa muy grande en todos".





El combinado nacional estuvo el pasado fin de semana en la capital entrerriana con un partido amistoso ante Uruguay en el estadio Luis Butta de Echagüe. Eso habla a las clara como vienen trabando a nivel local en el futsal y que cada vez se animan a realizar diferentes actividades que lo posicionan con contante crecimiento a nivel local y nacional.





Ciento de jugadores se suman año tras año en la rama Femenina y en la rama Masculina. Y hoy tendrá su cierre oficial con la definición en Varones.