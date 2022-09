La revolucionaria idea de La Volpe: "Hay que jugar con 10″

¿Coincidís con el ex técnico de Boca?

https://twitter.com/GambetaLP/status/1574796593122910211 [#FútbolInternacional] Ricardo La Volpe, entrenador"Para que el fútbol vuelva a ser bonito y de mayor calidad, hay que jugar con 10 jugadores por equipo" (TUDNMéxico)¿Coincidís con el ex técnico de #Boca? ¡Te leemos! pic.twitter.com/QNV0OqvqlC — Gambeta (@GambetaLP) September 27, 2022

Según el ex técnico de Vélez y Boca Juniors aseguró que el trabajo físico al que se someten a los futbolistas ha provocado que aquellos que tiene la pelota ya no cuenten con demasiado tiempo para poder trasladar y tomar buenas decisiones: “Es más difícil hoy de ver jugadores técnicos porque hoy no tienen el tiempo y la distancia para jugar. En el tiempo de antes estaban los 10 como Maradona, Potente, Riquelme, Insúa, D’Alessandro, Aimar, el que quieran. Pero hoy no hay tiempo para recibir, girar y jugar”.

En este sentido, sorprendió al realizar una propuesta que cambiaría por completo el juego: “Si queremos volver a ver ese fútbol bonito de mayor calidad, hay que jugar con 10″, sentenció. Según su mirada, esto generaría de inmediato espacios entre las líneas que permitiría la reaparición de estos enganches clásicos: “Es para darle al jugador más tiempo y distancia”.

Incluso, La Volpe continuó expresando este tipo de ideas y sostuvo que la llegada del VAR ha sido un error: “Como hay más rapidez y el árbitro no llega a la jugada, ¿no era mejor jugar con dos árbitros?”. En este punto, recalcó que el gran error de la tecnología es la pérdida de perspectiva de la acción: “Uno cuando patea, la pierna sigue por inercia. entonces yo le pego a la pelota y después le pego a él (el rival) y me sacan expulsión. Ven una cámara lenta, una foto. No hay una acción futbolera creo yo”. Además, apuntó contra quienes están en la cabina del VAR: “Por lo menos pongan a un jugador que tenga una visión de la jugada”.

Por otro lado, y a menos de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar, sostuvo que la Argentina y Brasil son candidatos firmes a conquistar el máximo trofeo, sobre todo porque ambos cuentan con muy buen mediocampo, según su mirada. A su vez, aprovechó para dejarle su apoyo al combinado de México que conduce Gerardo Tata Martino: “Quiero que pase el quinto partido”.