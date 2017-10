La próxima presentación de Patronato será ante Independiente en Avellaneda

En el historial se enfrentaron cuatro veces; dos en Primera y dos en la B Nacional. Independiente comanda con tres victorias a su favor. El patrón no pudo ganarle al Rojo, solo rescató un empate en el Libertadores de América.

El último enfrentamiento fue en la temporada pasada en el estadio Grella por la fecha 19 del campeonato con victoria para Independiente por 5 a 0 .

19.05 Banfield vs. Colón21.05 Argentinos vs. Arsenal14.05 Huracán vs. Lanús14.05 Unión vs. Godoy Cruz16.15 San Martín SJ vs. Estudiantes20.05 Atlético Tucumán vs. Racing20.05 Talleres vs. River11.05 Newell's vs. Chacarita14.05 Gimnasia LP vs. Vélez16.05 Temperley vs. San Lorenzo18.05 Boca vs. Belgrano19.05 Defensa y Justicia vs. Olimpo21.05 Tigre vs. Central