La previa del clásico se vivió en el metegol

Dos clubes, dos barrios y una ciudad paralizada por la final histórica de la Liga Paranaense de Fútbol que tiene a las dos instituciones más populares por primera vez, en 77 años, disputando la definición de un certamen. Sportivo Urquiza y Peñarol se verán las caras el domingo, desde las 17, en el primer capítulo de una serie que durará 180 minutos. La Floresta y Pirola desde hace 15 días solo hablan de los dos encuentros que se aproximan, similar a lo vivido en el River-Boca de la Libertadores, pero en el ámbito del balompié capitalino. Fútbol Con condimentos especiales y con mucha historia, donde la camiseta se siente a flor de piel, los verdaderos protagonistas disfrutan de momentos inolvidables.

Los primeros 90 minutos se disputarán en cancha de la V Azulada. Ambos elencos llegan con las pulsaciones a mil y ansiosos por volver a verse las caras en la temporada 2019, donde ya se enfrentaron dos veces y en las cuales terminaron sin goles. Ahora la historia es otra, está en juego el Torneo Clausura y el pasaje a la final anual, donde espera Belgrano, ganador del Apertura. Pero también estará en juego la historia y todo lo que deja un clásico, que quedará en la historia del fútbol local. Los de La Floresta llegan a la definición como los actuales campeones tras quedarse con la temporada anual 2018 y con nueve títulos en sus vitrinas. En tanto, el Tricolor, no festeja desde 2010, cuando venció en semifinales a Sportivo Urquiza para luego festejar el título de la LPF. Peñarol suma 5 estrellas en la competencia hogareña.

La previa del choque se vivió en la Redacción de UNO con un partido de metegol de por medio y con la presencia de César Vianco, el árbitro designado para impartir justicia. El triunfo fue para Sportivo (2-0) que estuvo representado por Walter Torres y Matías Martínez, mientras que por Peñarol jugaron Nahuel Saturno y Rodrigo Erbetta.

“Será una final cerrada, ya nos enfrentamos dos veces e igualamos sin goles. Esto es distinto, los dos vamos a querer quedarnos con el Clausura. Será complicado, las emociones pueden jugar en contra”, afirmó Martínez, uno de los mediocampistas del equipo que hará las veces de local en la ida.

Con la mente puesta en el partido, habló de los rivales que dejaron el camino: “Superamos a dos equipos difíciles como Belgrano y Atlético Paraná. Nosotros queremos seguir haciendo historia”. Por el lado de Peñarol, el que tomó la palabra fue Nahuel Saturno: “Nosotros estamos disfrutando del momento con una base que comenzó al inicio de la temporada. Nos mantuvimos y conseguimos los resultados”. En tanto, uno de lo que vivirán algo único y por primera vez es Rodrigo Erbetta, delantero del Tricolor. “Estoy confiado y con ganas de disfrutar de este hermoso momento”, afirmó.

En cuanto a la serie, uno de los goleadores del fútbol local, Walter Torres, habló del momento que vive con la camiseta de Sportivo Urquiza: “Soy un privilegiado de estar en esta final, desde que llegué al club siempre me gustó la gente que mueve el club en cada partido y más en los clásicos”. A lo que agregó: “Me gustaría poder meter un gol, ya que no se me dio en los partidos que enfrenté a Peñarol”.

Lamentablemente, las finales del Clausura serán sin visitantes y los jugadores dieron su opinión al respecto. “Fue una decisión de la Policía con la LPF y aceptamos lo que decidieron”, comentó Saturno. Por otro lado, Matías Martínez dijo: “Queríamos que sea con las dos hinchadas, pero bueno, vamos a disfrutarlo con lo que nos toca”.

Con la cabeza puesta en los primeros 90 minutos, el único que se animó a tirar un resultado fue Walter Torres, que dijo que Sportivo ganaba 2 a 0 en La Floresta.

El hombre de negro. La Redacción de UNO entró de lleno en el más popular. César Vianco, el elegido para impartir justicia en La Floresta, controló el partido de metegol y habló de lo que se siente estar en un clásico. “Vamos a estar a la altura del evento, estamos en el palco del clásico. Una vez que se finalicen los 180 minutos queremos que sea todo una fiesta. Nosotros tenemos que ponerle serenidad a todo y le pedimos que disfruten del momento”, comentó el colegiado. Sobre la ausencia de los visitantes, el árbitro expresó: “Las dos hinchadas cambian el partido y se tiene que trabajar de otra manera con ambos equipos. La fiesta más linda hubiera sido con las dos hinchadas”, expresó el árbitro de la ida. Luego agregó: “El mejor resultado para nosotros es que salga bien el partido”.