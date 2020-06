La postura de AFA sobre los entrenamientos: todos o ninguno

Amedida que las provincias fueron pasando de fase al avanzar en el control de la pandemia, los gobernadores comenzaron a tener la potestad de definir respecto a abrir o no actividades sin la necesidad de consultar al gobierno nacional.

En las últimas horas, desde la provincia Mendoza llegó la noticia de que están por aprobar, protocolos mediantes, que los clubes –profesionales o no- puedan volver a entrenar en sus respectivos clubes.

A raíz del buen control que están teniendo con el coronavirus, Mendoza habilitará desde el jueves la práctica de deportes individuales, siempre "bajo un protocolo estricto, con distanciamiento, diez personas máximo por cancha y medidas de higiene", según confirmó Federico Chiapetta, secretario de Deportes de esa provincia, en diálogo con Presión Alta.

Godoy Cruz, por ejemplo, de esta manera podría volver a practicar si en el Tomba así lo consideran. En la provincia de Jujuy algo parecido sucede con Gimnasia.

Sin embargo, los clubes continuarán sin entrenar porque la posición de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) es claro en este tema: todos o ninguno.

Por tal motivo, si Godoy Cruz decide regresar a las prácticas tras el permiso de la provincia de Mendoza, podría tener una sanción. Si no la AFA no autoriza, no se entrena.

