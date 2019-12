La Pluma y River van por su primera estrella

El futsal femenino de elite de la Asociación Paranaense (APFS) tendrá nuevo campeón. Esta noche, Filial River y Mariano Moreno buscarán heredar el reinado que dejó La Salle. Las Millonarias y La Pluma intentarán conquistar su primera estrella cuando se enfrenten esta viernes, desde las 22, en Unión Árabe, en la final del Torneo Clausura, Femenino A. La nueva comisión de la APFS dispuso que la entrada será un alimento no perecedero que será destinado a la entidad solidaria Suma de voluntades.

Ambas accedieron al último encuentro del campeonato al superar sus serie de semifinales en definición por penales. Moreno dejó en el camino a AATRA III. River dio el gran golpe al dejar fuera de competencia a las Lasallanas, ganadoras de los últimos cinco torneos.

Johana Pérez y Bárbara Zapata, salonistas de River, junto a Priscila Rivero, Marianela Gómez, Iara Garcia y Yanina Barboza, integrantes del planteo de Moreno, palpitaron la gran final en la Redacción de UNO. Las chicas no escondieron la ansiedad, pero a su vez dejaron en evidencias que, independientemente del resultado, disfrutan de haber llegado al ultimo juego.

“Esta será nuestra segunda final. Será diferente porque tiene otro gusto ya que es otro el adversario. Asimismo es súper importante el encuentro. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Y estamos con las mejores expectativas porque toda final tiene un condimento especial”, describió Johana Pérez, arquera de Filial.

futsal final (1).jpg

“Desde que pasamos la semifinal fue pensar en lo que hicimos en ese partido. Haber dejado afuera a La Salle para nosotros fue un montón. Pero después de festejar bien en esa semis nos concentramos en la final”, indicó Bárbara Zapata, quien se integró en este semestre al plantel Millonario, proveniente de Peñarol.

“Lloramos un montón cuando ganamos en semis. Estar en otra final es algo lindo. Tuvimos nuestra primera final apenas ascendimos, pero la perdimos. Tener una nueva oportunidad nos hace sentir que el futsal nos da revancha”, indicó Iara García, la más extrovertida de las chicas de La Pluma.

“Estamos ansiosas por la final. Algunas no podemos ni comer. Estamos contentas por donde llegamos. Nos merecemos y vamos a dejar lo mejor que nosotras. Hicimos un buen torneo los dos equipos. Estamos en la final porque hicimos las cosas bien” resaltó Iara.

Las chicas de Moreno se ponen orgullosas cuando marcan el fuerte sentido de pertenencia por el escudo que defiende. “Es demasiado grande”, aseveró García. “Eso nos permitió el finde dar vuelta un partido cuando estábamos 2 a 0 abajo faltando 4 minutos. La camiseta es lo que nos lleva hacer lo que realizamos partido tras partido”,chapeó.

“El sentido de pertenencia no la tenemos solamente nosotras, sino todos los que jugamos en el club. Sucede lo mismo con los chicos del C 20, como los equipos del masculino A, B y C. Eso nos lleva a ganar partidos”, acotó Priscila Rivero.

futsal final (3).jpg

Las chicas de Filial viven en distintas localidades. Eso les impide a realizar un diagrama de entrenamientos. No obstante, la unión y el compromiso les permite suplir esa falencia. “Hace cuatro años que estoy en el equipo y siempre nos costó juntarnos para entrenar. Tomar decisiones de horario, día, es difícil pero lo que nos une es el grupo. Y por más que la mayoría seamos de Boca (risas), está el amor por la camiseta a Filial. Esto es porque nos bancamos, y hay un compañerismo que nos lleva a que esto funcione”, subrayó Johana.

Levantar el trofeo es el máximo anhelo que tienen las protagonistas de esta historia. Pero las chicas de ambos equipos coinciden en que, más allá del desenlace del cotejo, celebrarán. “Si ganamos nos quedamos festejando hasta tarde. Pero si perdemos también festejaremos”, aseguró Marianela Gómez. “Nosotras igual. Ganamos o perdamos acá se festeja. Nos vamos al patito (Sirirí), compramos comida, bebida, ponemos música y bailamos. Y si ganamos, celebramos y hasta el 26 de diciembre no paramos”, remarcó Johana. Nos juntamos todas a celebrar. ¿Que problema habrá?, redondeó Marian.