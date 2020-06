La pluma volvió a volar, pero al aire libre

El bádminton está de regreso nuevamente después de que sus integrantes hayan estado en cuarentena por el coronavirus. La disciplina recibió la habilitación junto a otros deportes por parte de las autoridades pertinentes. La única salvedad en este caso para el regreso es que los entrenamientos se desarrollan al aire libre, en el Polideportivo Lomas del Sur y no indoor en el Atlético Echagüe Club.

Pablo Pérez es entrenador de bádminton en la entidad de Calle 25 de mayo y el habló con Ovación respecto del regreso: “Estábamos entrenando de manera virtual y no es lo mimo que estar pegándole a la pluma y estar interactuando con el elemento que encima es complicado al inicio, aunque una vez que le agarrás la mano el deporte es muy amigable con cualquier persona porque tiene satisfacción rápida. Aquella que empieza a pegarle se empieza a divertir con este deporte”, comentó.

Luego agregó: “Nosotros, con este grupo lo tomamos de manera competitiva. Tenemos a Luana Ríos que fue campeona nacional Sub 19 el año pasado y Ángel Ielpo que fue parapanamericano en Lima. Después Matías Verón y Francisco Tripi que están dentro de lo que sería el Programa Dakar 2022, así que tenemos en este grupo más nivel competitivo. Venimos a la mañana tres veces a la semana una hora y media. Gracias a la Secretaría de deportes logramos activar nuevamente y tuvimos la suerte de que es un deporte sin contacto y podemos mantener distancia. Estamos agradecidos de que nos hayan incluido en ese listado".

Badminton.jpg Pablo Pérez, instructor de Echagüe UNO / Mateo Oviedo

Al no poder estar en el AEC, el escenario escogido fue el Polideportivo Lomas del Sur. “Estamos al aire libre y yo lo elegí porque está cercano de los chicos que vienen a la tarde ya que tengo dos grupos de cuatro chicos. Es más trabajo para mí porque tengo que estar más tiempo activando, pero no importa, porque es cuestión de volver a la actividad y tratar de que esto salga adelante. Después esperar a ver si se activan los torneos nacionales e internacionales que tenemos para este año. Y esto de entrenar es fundamental para ello”.

Este año había en carpeta varias citas para los chicos que por la pandemia quedaron en suspenso: “A nivel federativo se estaba hablando de realizar los tres regionales en el mes de septiembre u octubre. Debemos tener tres regionales para poder clasificar a un Nacional, que sería en noviembre. Después tenemos la posibilidad en noviembre y diciembre torneos con Ángel Ielpo de Parabádminton en Colombia y en Perú, pero siempre que esto se levante”.

Badminton.jpg UNO / Mateo Oviedo

Finalmente Pérez contó cómo se da la representación de los jugadores con el AEC. “Nosotros estamos afiliados como Club Echagüe a la Federación Argentina. Los chicos están sin ser socios del club, estamos becados ahí. Es como una repre- sentación. Tengo una Escuela gracias a la Federación Argentina que hace tres años me la viene dando. Es lo que antes se llamaba Escuela de Iniciación Deportiva. A partir de este año se llaman Escuela del Deporte Argentino (EDA). Se me da una retribución monetaria y con ellos yo les doy a los chicos gratis en Echagüe y en Paracao. Los chicos que no van a Echagüe los llevo a Paracao, donde tengo cuatro canchas y una de ellas es de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la carpeta oficial. Lo obtuve por tener a Ángel como Selección Argentina. Es una superficie que luego usan en los torneos internacionales”, dijo.

CaracterístiCas. El bádminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos jugadores o dos parejas situadas en las mitades opuestas de una pista rectangular dividida por una red. A diferencia de otros deportes de raqueta, en el bádminton no se juega con pelota, sino con una pluma