La pasión por el TC se vive en Diario UNO

El Turismo Carretera llega este fin de semana a Paraná en lo que será su segunda fecha de los playoff. No será una carrera más porque marcará el retiro de la actividad en el TC para Omar Martínez. El Gurí tendrá su última competencia corriendo en su tierra y eso la hace más que especial a la fecha.

Gran festejo Gran, en UNO Entre Ríos

Este jueves en UNO Entre Ríos, a través de su Facebook y Radio 97.1 La Red Paraná hará una transmisión especial en VIVO junto al programa Vuelta Previa, que conduce Luis Cali, con la presencia de los pilotos entrerrianos Omar Gurí Martínez, Mariano Werner y Ayrton Londero, además de Romeo Pisano, del Club de Volantes Entrerrianos y autoridades ACTC.

Desde su camión de exteriores apostado en calle Chile, Calí llegará con todos los pormenores de la fecha que se correrá´este fin de semana en el autódromo de Paraná.

De 15 a 17 UNO Entre Ríos se canjea entradas para la fecha del Turismo Carretera y sorteará cinco gorras autografiadas por el Omar Gurí Martínez, el gran homenajeado, entre todos los usuarios de la tarjeta de Beneficios UNO.

Los Requisitos para entrar en el sorteo

>> Tener la tarjeta de Beneficios UNO + ticket de consumo + cupón del domingo.

En la pista

Será la vigésimo octava presentación de categoría en el circuito entrerriano, en el cual Chevrolet se erige como la marca más ganadora con 13 triunfos.

Por primera vez, el arrecifeño Valentín Aguirre –con la Dodge del JP Carrera– llegará como líder del certamen con 54 puntos, tan solo dos unidades por delante de su compañero José Manuel Urcera (el ganador de la etapa regular).

Detrás de ellos se ubica el Agustín Canapino, quien llega a Paraná como el último piloto en festejar en lo más alto del podio, en Rafaela. En tanto, Juan Manuel Silva es el mejor representante de Ford luego de la primera fecha de la fase definitoria, a 10 unidades del puntero.

Matías Rossi, el piloto de Ford que integra el selecto grupo que se disputa la corona de La Máxima, obtuvo la victoria en la última presentación del TC en Paraná, en la que el recordado Juan Marcos Angelini y Emiliano Spataro completaron el podio, respectivamente.

El último ganador del TC Pista, en dicho trazado, fue Marcelo Agrelo (Dodge), el chubutense que actualmente encabeza la Copa de Plata de la divisional a siete puntos de su escolta, Diego Ciantini (Chevrolet).

El fin de semana de carrera tendrá un aliciente; la despedida de un histórico del Turismo Carretera: el Gurí Martínez. El entrerriano, ídolo de Ford y dos veces campeón de la categoría, disputará su última carrera delante de su gente en una fecha que, sin lugar a dudas, quedará en la memoria de cada uno de los fanáticos del automovilismo.

Al mismo tiempo, se conoció recientemente que el Gurí no sumará puntos. Esta medida obedece a que el piloto fue autorizado a correr de una manera excepcional, tras su pedido de despedirse corriendo ante su público. Habitualmente no está contemplado dentro del reglamento que un piloto debute dentro de los playoff. Por tal medida, desde la ACTC informaron que no obtendrá puntuación alguna, haciéndose acreedor de la misma el competidor que arribe en la siguiente posición, motivo por el cual los siguientes corredores ascenderán una posición en el clasificador final.

Mariano Werner

EL CIRCUITO. El Autódromo del Club de Volantes entrerrianos es un circuito rápido y la zona de mayor tensión es el primer curvón, que posee un gran peralte al mejor estilo de óvalo de una pista estadounidense. Por la velocidad a la que se llega (casi 250 kilómetros por hora), la segunda curva se ha transformado en otro sector clave. El resto se hace continuamente doblando, por lo que la puesta de las suspensiones es muy importante. El chasis debe patinar poco y deslizarse lo suficiente para que el motor no se caiga en potencia.

El autódromo de la ciudad de Paraná posee unas instalaciones perfectas en boxes. El 5 de octubre de 2003 se corrió la Carrera número 1000 del Turismo Carretera, que fue ganada por Juan Manuel Silva y será recordada por siempre. Paraná se encuentra a 499 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a 370 kilómetros de Córdoba y a 175 kilómetros de Rosario. Y para llegar al circuito desde el centro hay que tomar por la Avenida Circunvalación hasta el acceso Norte. Allí debe seguir los carteles hacia la Ruta 12 desde el cruce del acceso norte y la Ruta 12, el autódromo se encuentra a unos dos kilómetros hacia la izquierda.