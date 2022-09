La obra que registra el recorrido del gran capitán

En River, el exmarcador central dejó su sello. Eso le permitió escalar a Europa. En el Viejo Continente lució camisetas pesadas. Su mejor ciclo lo escribió en Valencia, equipo con el que conquistó dos títulos en La Liga de España.

Fabián, como lo llaman desde su círculo cercano, es uno de los referentes de una generación de la Selección. En sus palmarés incluye una conquista de la Copa América y participación en cuatro copas del Mundo, y campeón olímpico en 2004. Además es uno de los cuatro futbolista con mayor participación en la Albiceleste. En la actualidad forma parte del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

“El Salto del Ratón” cuenta con prólogo del periodista Miguel Simón. Roberto Camilo Ayala, padre del protagonista, Javier Zanetti, Pablo Aimar, Lionel Scaloni, Roberto Sensini, el mejor socio de Fabián en la zaga de la selección; Santiago Canizares, el mejor amigo del paranaense, y Marcelo Bielsa, enriquecieron el libro con sus testimonios.

“Fabián merecía que se cuente su historia y quede grabada. Es un homenaje a su carrera y su figura”, explicó Varisco, ideólogo y autor de “El Salto del Ratón”. Con la presencia del homenajeado, el libro será presentado este viernes a las 20.30 en el hotel Marán Suites.

A través de esta obra Varisco nutre material deportivo literario. A su vez brinda tributo en vida a referentes de la ciudad. “Cuando comencé a escribir el libro anterior veía que, más allá de los trabajos de Julián (Stopello) y Ezequiel (Re), no había literatura deportiva en la ciudad. A partir de ahí entendí que tenía que aportar por el género biográfico. En un primer momento me pareció válida la historia de Sebastián (Bértoli) y ahora me parecía que Fabián merecía que se cuente su historia y que quede grabada”, subrayó.

El escritor catalogó a Ayala como “el deportista más importante” que salió de Paraná. “Es top 4 en vestir la camiseta de la Selección Argentina de mayores junto a Messi, Mascherano y Zanetti. Jugó 12 años con la Selección. Fue capitán en numerosos ciclos, referente de una generación. En la actualidad integra el cuerpo técnico del ciclo exitoso de La Scalonetta con la conquista de la Copa América y La Finalissima”, citó.

El autor de la obra destaca la comunión entre las partes que componen el cuerpo técnico de La Scalonetta. “Entrevisté por separado a Scaloni, Aimar y a Fabián. Asimismo se notó el concepto igualitario en el manejo de armado de grupo y el desarrollo de proceso. Eso me pareció muy interesante al analizar el proceso de la Scalonetta. Las tres cabezas integrantes tienen el mismo pensamiento. Y habla bien de lo que es un proceso”, subrayó.

La obra permite conocer con mayor profundidad el rol de Ayala como integrante de un cuerpo técnico de elite “En el libro se puede apreciar como trabajan el sistema defensivo, como piensan el armado de grupo, el proceso, como se lo trata a Messi. Esa parte para el futbolero es interesante y apasionante más allá de la historia de Fabián. Es ingresar adentro de un proceso de selección. Eso me encantó”, cerró el comunicador social.