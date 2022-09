La obra El Equilibrista será benéfica en Paraná

“Realmente se lo cuento a todo el mundo y no lo puedo creer. En un audio de whatssap menor a dos minutos le expliqué nuestra necesidad y el objetivo deportivo que tenemos con el básquet y a los 10 minutos me contesta y me dice contá con eso y allá voy a estar. Yo dije bueno será una expresión de deseo, pero no, el 30 de octubre estará en Paraná”.

recreativo el equilibrista 2.jpg

Marcelo es amigo de la infancia de Mauricio y actual presidente de Recreativo. De todos modos no oculta su felicidad por esta acción de su amigo. “Lo nuestro viene de chicos cuando él estaba acá en Paraná. Me lleva unos años, pero siempre algún tipo de contacto con las familias y con él tenemos. El sigue siendo el tipo sencillo de siempre, no olvida sus raíces y nutre su vida de eso. A Buenos Aires lo fuí a ver una vez al teatro y él me estaba esperando a mi a la salida para que vayamos a tomar algo. Yo le dije para un poco anda a descansar y no, nos fuimos por ahí. Así se dio en esta oportunidad”.

El fin de que la obra se haga a beneficio es recaudar fondo y en el caso de Recreativo que vaya a parar a las arcas del básquet porque la meta final que el la Primera División trascienda los límites de la APB y pueda jugar algo más federal. “En Recreativo en el básquet venimos con un proyecto de 10 años que está dando resultado porque tenemos mucha cantidad de chicos y que se refleja además en lo deportivo. Todo se da en las formativas, en Infantiles y Juveniles . Estamos muy bien a nivel local y a nivel provincial donde no nos bajamos del podio en los últimos cinco años. Estamos orgullosos, pero nos falta darle algo a esos chicos que es una Primera que anda bien, pero acá en Paraná. Queremos jugar un Pre-Federal ya que de los 10 equipos de Paraná cinco lo juegan. Nosotros queremos estar mezclados entre ellos, pero nos falta el presupuesto. Tenemos la organización con los padres, los socios, el cuerpo técnico, los jugadores, pero falta el presupuesto. Se trabaja como si lo estaríamos jugando, pero no lo estamos jugando”.

el equilibrista.png

La obra, sinopsis

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué.

Detalle

Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo.

La ficha

Autoría: Patricio Abadi, Mauricio Dayub, Mariano Saba.

Actúan: Mauricio Dayub.

Pelucas: Roberto Mhor.

Diseño de vestuario: Gabriella Gerdelics.

Diseño de escenografía: Graciela Galán, Gabriella Gerdelics.

Diseño de luces: Ricardo Sica.

Realización de escenografia: Gabriela Kohatus.

Redes Sociales: Mariana Copland.

Realización de vestuario: Lidia Benitez, Elena Faranda.

Realización de objetos: Alfredo Godoy Wilson, Mariano Indij, Lucia Lossada.

Música: Pablo Brie.

Operación de luces: Pablo Gomez.

Operación de sonido: Paolo Sambrini.

Maquinaria: Pablo Gomez.

Fotografía: Marcos Lopez.

Diseño gráfico: Pablo Bologna.

Asistencia de escenografía: Mariela Solari.

Asistencia de dirección: Paolo Sambrini.

Co-asistencia: Franco Planel.

Prensa: Carolina Alfonso.

Arreglos musicales: Matías Wilson

Producción ejecutiva: Micaela Labanca.

Producción: Nehuen DI Biase, Francisco Hails.

Producción general: Mauricio Dayub

Dirección: César Brie.