La Naranja Mecánica del fútbol de salón

No hay con qué darle. La Salle venció 3 a 2 a Belgrano B en la final del Clausura Elite 2017 de la APFS y se coronó campeón nuevamente. El Naranja sumó su 11ª presea y sigue agigantando el historial sobre el resto de los equipos en cantidad de títulos obtenidos en la rama masculina. Lo sigue de lejos Don Bosco con tres consagraciones.

El equipo dirigido por Martín Osuna y Lucas Cabrera sumó su sexto título semestral en el certamen doméstico (3 Apertura y 3 Clausura). También cuenta con 3 Copas Anuales (2014, 2015 y 2016) y 2 Campeonatos Provinciales (2015 y 2016). El equipo está a un torneo de convertirse en el Rey de Copas del futsal paranaense. ¡Un equipazo! Ayer los monarcas del fútbol de salón, que jugarán la final anual con José Hernández (campeón del Apertura), pasaron por UNO.

"Hemos ganado mucho, pero este es un impulso para seguir creciendo y seguir aprendiendo de este lindo deporte que nos causa tanta pasión", sentenció Martín Osuna, uno de los entrenadores del elenco. La final fue brava, una de las más ásperas que le tocó jugar a La Salle. "Fue una de las finales más difíciles que tuvimos. Podríamos decir que estaba todo dado para que la final la gane Belgrano B, pero le tiramos toda la experiencia encima".

Oficio y experiencia. Esa son las dos palabras que describen a este equipo. Lucas Cabrera, en este sentido, dijo: "El equipo viene hace cuatro años y después tenemos una base de chicos que juegan hace siete. Algunos han jugador en Santa Fe y otros jugaron AFA más torneo nacionales. Hay chicos que jugaron fútbol 11 entonces tenemos experiencia y además hay un conocimiento que claramente nos hace fuertes".

La final, como pasa siempre, se jugó a estadio repleto. Una vez más la familia del futsal se volcó a un espectáculo que no decepcionó. "Tanto en masculino como en femenino hemos crecido mucho. Nosotros como institución también de hecho tuvimos una jugadora de selección nacional (Florencia Arce) y la cancha siempre está llena, se arma un lindo espectáculo y es muy familiar. La gente puede ir tranquila a la cancha que no ha disturbios. Hubo dos policías, pero sólo por orden municipal y no por necesidad porque por lo general los partidos, más allá que por ahí se pican, afuera es todo cordial, somos todos amigos, nos saludamos y lo que pasó en la cancha queda en la cancha", contó el Tuca, como lo podan a Cabrera.

Son 11 títulos del Naranja y ambos DT estuvieron en todos. "Nosotros estuvimos en todos y hubo veces que nos tuvimos que poner la camiseta con Lucas para jugar y dirigir. Y es ahí donde uno tiene que jugar un partido contra sí mismo y tratar de dominarse. Hay que tener la cabeza fría y la sangre hirviendo que es lo que siempre le decimos a los chicos para que afronten cada partido". Sostuvo Osuna.