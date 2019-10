La misión de Maxi Rueda es vencer al Millonario

Trabajó duro para lograr sus sueños y con perseverancia fue cosechando lo que tanto anheló, llegar al fútbol grande. Hoy hace sus primeras armas en la Primera Nacional y el lunes jugó su primer partido como titular en la Copa Argentina con la camiseta de Almagro. Maximiliano Rueda vive un presente inolvidable con el elenco de José Ingenieros, que mañana enfrentará a River Plate por los cuartos de final de la Copa Argentina. El volante fue titular en el encuentro ante Talleres y sueña con estar presente en el duelo ante el elenco de Marcelo Gallardo.

El paranaense, que se inició en el club Instituto de la capital entrerriana, habló desde la concentración Tricolor en la previa al encuentro más esperado. Almagro dejó en el camino a Boca Juniors, en los 16avos del certamen federal y luego eliminaron al equipo cordobés, el lunes en Rosario, para seguir en camino.

Rueda jugó su primer juego desde el comienzo, cumpliendo un gran sueño en lo personal.

“Con Talleres fue inolvidable, fue mi primer partido como titular. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza y lo tomé con tranquilidad como todos mis compañeros. Sabíamos que si pasábamos se venía River, un digno rival y al que todos quieren enfrentar”, expresó.

Almagro enfrentará mañana desde las 20.30 a River Plate, en Mendoza, y Rueda charló de lo que se viene, encuentro en el cual podría ir de titular.

“Sería algo inolvidable para mí si me toca jugarlo. Lo disfrutaría con responsabilidad como lo vengo haciendo, en estos momentos hay que tener la cabeza fría y tratar de dar lo mejor en cada oportunidad”, dijo.

“Es algo que no se da todos los días, la calidad de sus jugadores y jerarquía de su entrenador. Ellos son los candidatos a pasar en la llave, pero nosotros tenemos con qué hacerles frente”, agregó el paranaense con respecto al equipo dirigido por Gallardo.

En cuanto a su rendimiento y los partidos que viene disputando con la camiseta de Almagro el mediocampista dijo: “Tomo todos los partidos con tranquilidad y con la confianza que me da el equipo. Estoy buscando estar a la altura y haciendo lo que el DT me pide en cada entrenamiento, para poder demostrarlo cuando me da la chance de sumar minutos”.

Ya con la mente en el partido, Maxi Rueda dejó su análisis: “Tenemos todas las posibilidades de seguir pasando y haciendo historia en la Copa. Vamos a pelear esta llave para disfrutar de todo lo que se viene. Tenemos confianza y soñamos con hacer un gran partido en Mendoza”.

Aunque el jugador sabe cuáles son los principales objetivos del Tricolor: “Nosotros no queremos descuidar el torneo, eso es lo más importante para nosotros. Esto nos ayuda a motivarnos y trabajar de otra manera. Tampoco vamos a descuidar esta gran oportunidad”.

EL técnico. Gastón Esmerado, DT de Almagro, sabe que se le viene un partido difícil ante River, aunque ya tiene la receta: “Tenemos que tener coraje y valentía para enfrentar al equipo de Gallardo”, se sinceró.

Por otro lado agregó: “El entrenador anterior Carlos Mayor le ganó a Boca y a mí me toca enfrentar a River. Va a ser un duelo muy duro y sabemos que la diferencia es muy grande, pero es un partido de fútbol y hay 90 minutos”, expresó el técnico.

Esmerado retornó hace poco al banco de suplentes de Almagro y en relación a cómo plantear el partido, expresó: “Si salís a defender contra River, la vas a pasar muy mal. Hay que animarse y tener coraje. Es un solo partido y hay que jugarlo. Firmó los penales”.

Para hoy. Desde las 18.10 y en cancha de Arsenal de Sarandí, Estudiantes de San Luis y Estudiantes de La Plata buscarán meterse en los cuartos de final de la Copa. El ganador de esta llave enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, que eliminó a Villa Mitre de Bahía Blanca en la serie anterior y busca seguir haciendo historia.