La mira está puesta en Ecuador y China

La paranaense Nahir Rodríguez sigue dando pasos positivos dentro del canotaje . En el cierre de 2018 fue Medalla de Oro en el Sudamericano que se hizo en el país, al año lo inició con una concentración en la pista de Tigre con el seleccionado y ahora tiene los cañones puestos al próximo sudamericano que es en Ecuador y en el Mundial de China.

Ayer, la palista del Club Náutico Paraná, visitó UNO y repasó su presente. "Me fue bien. Estuvieron todas las chicas de Argentina y probamos los botes grupales ya que hay K2 y K4. Remamos mucho para el día de la carrera estar bien afinadas. Estuve cinco días y la exigencia ahora, respecto de cuando era más chica, es más grande. Subí de categoría y mi entrenador nacional nos está ajustando un poco más. Hacemos tres turnos al menos. Corremos, vamos a gimnasio y después al agua en el mismo día. Después se va regulando la intensidad de acuerdo a las tareas".

"Obviamente ir a Tigre te motiva mucho más ya que conocés gente de afuera, tenés la mente limpia y es más lindo", enfatizó la joven entrerriana respecto de lo que es entrenar en la mítica pista de Tigre.

El 2018 cerró para Rodríguez de manera perfecta ya que logró colgarse dos preseas. "El Sudamericano fue en Argentina y salí primera en K4 con las chicas y segunda en otro K4".

Ahora la meta es ir a Ecuador, pero para ello deberá afrontar un Selectivo de Velocidad. "Las concentraciones nos sirven para prepararnos para ese selectivo que es en marzo y en abril es el Sudamericano en Ecuador", contó, y agregó: "Además otras de mis metas es el Mundial de China. Para el Sudamericano me veo bien, pero todo dependerá del esfuerzo mío y de las chicas. Hoy estamos todas motivadas para esto y ojalá entremos todas y en China es Maratón y yo soy velocista. Hay que entrenar y si lo hago puedo entrar".

"Mis viejos hacen todo lo posible ya que buscan ayuda. La secretaría de Deportes de Entre Ríos nos da una beca, pero si viene algo más bienvenido sea porque siempre hace falta", cerró haciendo foco en el aspecto económico.

UNO DE LOS DT. Juan Antonini, uno de sus entrenadores, habló de las metas que tendrá Rodríguez esta temporada: "El gran objetivo para Nahir este año es el Selectivo de Velocidad donde se van a elegir los clasificados para el Campeonato Sudamericano que este año se hace en Ecuador. Si ella no clasifica dentro de las plazas establecidas por los entrenadores, no hay Sudamericano así que el objetivo principal es el Selectivo. Es el primero filtro que hay que para poder clasificar. Es la única regata que los cadetes tienen por categoría, ya que el Panamericano o Mundial es a partir de Juvenil. Si tengo que dar una mirada es muy difícil que Nahir no clasifique, ya que ella viene integrando la Selección desde que es Menor primer año, ya en segundo volvió a clasificar, en Cadete primer año, el año pasado, también clasificó así que este año que es Cadete segundo año, no debería haber problemas para pasar. Después una vez que clasifique ya dependerá de los entrenadores nacionales y ver en qué bote la ponen para la competencia".

















Arrancó la Escuela Municipal





Con una importante cantidad de inscriptos dio inicio un nuevo curso de canotaje del Programa de Iniciación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná. Encabezado por el profesor Pablo Taulada, chicos y chicas de entre 12 y 16 años comenzaron con los primeros aprendizajes. Ubicada de en la Dársena del Puerto Nuevo, la Escuela Municipal es una actividad recreativa, no competitiva. Las clases se llevan adelante los martes y jueves de 14.30 a 16.30. En su primer contacto con la actividad, los inscriptos trabajaron en pruebas de natación en aguas abiertas, maniobras en piraguas y ejercicios de auto rescate. En sí, diferentes son las enseñanzas que se llevan adelante durante el curso. A los palistas se les explica cómo remar río arriba, afrontar remansos como así también el oleaje, entre otras situaciones.