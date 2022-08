La Maratón de los Niños llega a la novena edición

maraton de los niños 2.jpg

El evento además de la competencia propiamente dicha tiene un montón de tras actividades. Andrea las repasa. “Es un evento que consta de varias partes. El evento es correr, trotar o caminar es por edades que van de 0 a los 12 años. Es la primera maratón de niños donde hay gente que no sabe caminar y ya están participando. Ellos van en cocho, a upa o de la mano de los padres. Acá también las familias entrenan para poder acompañar. El circuito es pequeño, es corte acorde a ellos. La idea es que lo hagan y se queden ahí a disfrutar porque además habrá sorteos ya que muchos comercios se suman al evento. A las 9 se retiran los números de la inscripción”, contó y prosiguió: “Esto se generó para que ellos sean los protagonistas y no que acompañen a los padres sino que sea al inversa. Obviamente que la familia también deben llevar las zapatillas y estar listos para la ocasión. Todos lo hacen. Tenemos la parte solidaria también que cada persona que participe puede acercar donaciones de leche y galletitas para diferentes merenderos de la ciudad. Y también juguetes nuevos para la gente de Arco Iris que serán destinados para los nenes del San Roque. Deben ser nuevos y no peluches porque son para los nenes que están en el sector de oncología. También para los que se animen haremos una medición de glucemia, habrá un sector grande de juegos con el acompañamiento de la UADER. Hay peloteros, el toro mecánico que todos los años está, habrá un stand de arte, habrá brillitos para el que se quiera poner en la cara y habrá una gran sorpresa pero no la vamos a decir. Al principio habrá una exhibición de las bastoneras del Paraná y algunos gimnasios se sumaron para hacer unas coreografías mientras se entregan los kits”.