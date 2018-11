La M19 de Estudiantes festejó a lo grande en Tucumán

En la final, el Albinegro superó a La Tablada de Córdoba por un ajustado 19 a 18, logrando así el pasaje para jugar el año próximo en la Zona Campeonato.





En las semifinales, el equipo paranaense había dejado en el camino a Curne de Resistencia, mientras que en la víspera tuvo un partido que le fue favorable en el primer tiempo. En ese período se imponía 19-3 producto de los tries alcanzados por Tomás Bertot, Ignacio Mutio y Juan Segundo Rosas Paz, más dos conversiones de Julián Izaguirre. El trabajo en las formaciones fijas fue la clave para jugar 30 minutos en gran nivel, aprovechando además cada oportunidad que tuvo para anotar. La defensa fue también muy importante, ya que no dejó que los cordobeses llegaron con peligro a su in goal.





En el complemento, el desgaste realizado en el período inicial hizo mella en los jugadores de Estudiantes, lo que permitió que La Tablada domine las acciones y logre ponerse a tiro en el marcador. Pero con una gran entrega, los M19 del CAE aguantaron el resultado y se llevaron el triunfo para celebrar el ascenso en el Veco Villegas.





La formación del elenco de la capital provincial fue la siguiente: Tomás Bertot, Ramiro Gurovich y Agustín Cardoso; Álvaro Ferreyra y Matías Dorigón; Ignacio Mutio, Augusto Senger, Gustavo Boetsch (capitán); Tiago Krevisky y Julián Izaguirre; Juan Segundo Rosas Paz, Augusto Perrén, Mateo Santana, Facundo Bina y Tomás Lozano