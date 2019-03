La lista de Scaloni presentará sorpresas

La Selección Argentina va tomando forma pensando en los amistosos frente a Venezuela (22/3) y Marruecos (26/3). Más allá de que la lista oficial aún no se conoció, se conocieron algunos de los apellidos que tienen un lugar asegurado en la nómina de Lionel Scaloni, entre ellos, Lionel Messi.

El periodista de TNT Sports, Hernán Castillo aseguró que "la lista la va a dar entre viernes a la noche y sábado" pensando en los dos amistosos que se disputarán durante la fecha FIFA de marzo. "Messi va a estar en la lista, más allá de que algunos dudan. Posiblemente juegue un solo partido, que sea el de Madrid, y ni siquiera vaya a Marruecos", indicó.

"Sergio Agüero y Sergio Romero no van a estar en la lista y Mauro Icardi tampoco porque no quieren un conflicto con el Inter: se está yendo, le sacaron la capitanía, no está jugando y tiene que solucionar esta cuestión. De los histórico, el que vuelve es Di María", afirmó, quien además aseguró que "Messi no solo va a jugar este partido, sino que también la Copa América".

