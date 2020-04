La Liga: "Un año más voy a jugar seguro"

Paolo Quinteros es uno de los mejores jugadores de básquetbol de la historia de la provincia. El escolta de 41 años, integrante de la Generación Dorada, está en Corrientes donde pasa la cuarentena y espera por otro año más de competencia en medio de la incertidumbre por la pandemia. El goleador vigente de La Liga Nacional de Básquet habló de todo en la Radio de UNO (97.1) y aseguró que tiene pensado seguir jugando, al menos, “una temporada más”.

“Sin dudas es algo extraño y difícil de llevar esto de la cuarentena. Es algo a lo que uno no está acostumbrado y menos nosotros que estamos continuamente realizando actividad física. Ya sea en cualquier disciplina y más nosotros que somos profesionales y vivimos de esto. Hay momentos en la que la parte mental empieza a jugar un papel importante, pero hay que ser fuertes y no hay que bajar los brazos. En nuestro caso tratamos de hacer los ejercicios que más podamos en casa. Trabajamos la parte muscular porque la parte aeróbica no podemos hacer mucho, salvo que tengamos un patio grande, pero yo estoy en un departamento y no tengo esa suerte”, comentó el jugador de Regatas de Corrientes sobre la vida en cuarentena de un deportista profesional.

Con respecto al formato de la Liga, el jugador fue muy claro, y coincidió con las declaraciones formuladas a este medio por Juan Cantero. “Este formato no me gusta y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, más allá de que es lo único que tenemos y hay que jugarlo, nunca me gustó. Siempre me incliné por el formato de viernes y domingos como fue históricamente la Liga. Son muchos partidos, muchos viajes y eso desgasta muchísimo a la vida de un profesional. La gente se pierde y hasta a veces mi mamá. La llamaba y le decía me voy a entrenar porque hoy jugamos y me preguntaba ‘¿Cómo que hoy juegan?’. Pero bueno es lógico. Tampoco se sabe si estamos jugando la Liga, el Súper 20. Se crea una confusión muy grande en la gente. Y otra cosa que mermó muchísimo fue el público y para el jugador no es lindo. No es lo mismo jugar a cancha vacía o medio vacía a jugar a cancha llena. La gente además elige los partidos y obviamente la parte económica juega un papel im- portante porque tres partidos en una semana para una familia numerosa es un número y eso le imposibilita ir a los estadios. Nunca estuve de acuerdo”, opinó el jugador surgido en La Armonía de Colón.

“Ojalá que y en algún momento se pueda volver al viejo formato. No sé si voy a tener tiempo de vivenciarlo de nuevo, pero sería lo ideal y lo lógico”, agregó el goleador.

LA CARRERA.

Desde el debut profesional en La Unión de Colón en la temporada 1997/98, Paolo Quinteros jugó de manera ininterrumpida y aún conserva las ganas de seguir competiendo en el mejor nivel. “Un año más voy a jugar seguro y de eso estoy totalmente convencido porque hasta antes de esta situación venía muy bien físicamente, sin ninguna lesión y eso me daba mucho ánimo para continuar. No me quiero extender en el tiempo porque ese es el objetivo que me propuse, ir año a año, disfrutar, competir, soy muy competitivo y el día de mañana que no pueda hacer esas cosas, ahí voy a dejar de jugar”, sostuvo.

Al mismo tiempo descartó la posibilidad de jugar en otra categoría. “Lo que tengo muy en claro es que el día que deje de jugar la Liga Nacional va a ser mi final. Juego Liga o no juego. No es por desprestigiar ninguna categoría, sino que esa es mi meta, mi objetivo, mi visión. Por otro lado uno no puede saber qué puede pasar de acá en adelante. No sabíamos que iba pasar con esto del virus, así que imaginate. Dejo siempre las puertas abiertas y escucho siempre las propuestas de trabajo y soy un agradecido. No sé qué decirte, lo que sé es que si no es Liga, no voy a jugar en otra categoría”, expresó el MVP de la Liga en dos oportunidades.

PAOLO QUINTEROS.jpg Paolo Quinteros lleve nueve temporadas seguidas en La Liga con la camiseta de Regatas

En ese sentido, Paolo aseguró que siente muy feliz en Corrientes y es por eso que lleva nueve años en el club del Parque, donde es muy probable que termine su carrera. “Acá estoy muy bien y muy cómodo. Tengo mi grupo de amigos, mi novia. Corrientes es como mi segunda ciudad y Regatas es mi casa. Es un club que me abrió las puertas cuando volví de España y siempre me las dejó abiertas, nunca me las cerró. Siempre hubo muy buena relación con los dirigentes, con la gente. Muy buen trato, por eso siempre terminé renovando y llevo nueve años. Y la tendencia es esa. Los dirigentes quieren que me retire en Corrientes, así que eso está bueno”, afirmó.

LOS TÍTULOS.

Paolo ganó 24 títulos entre Liga Nacional, Sudamericano, Panamericano, Copa Argentina, Príncipe de Asturias, LEB Oro, Copa Argentina, Súper 8, Argentinos de Selecciones con Entre Ríos; Sudamericano, FIBA Americas con la Selección Argentina. Más allá de lo especial de cada título, para Paolo la medalla de los Juegos Olímpicos de Beijing fue insuperable.

nota por ginóbili3.jpg De bronce. Manu al lado de Paolo Quinteros. Argentino ganó la Medalla de Bronce en los Juegos de Beijing 2008.

“La Medalla de Bronce es lo máximo, lo más lindo y lo más emocionante que he vivido en mi carrera. Si sacamos eso, creo que me quedo con el de Estudiantes de Olavarría porque eran mis pri-meros años, debutaba en la Liga y el hecho de poder haber festejado cuatro veces ese año fue tremendo. Y en Regatas porque había vuelto de España para eso. Había vuelto para seguir disfrutando de mi país y mi liga. El año que volví quedamos cuartos y me quedé con la sensación de revancha y al año siguiente ganamos tres títulos. No desmerezco el de Boca, pero ese año me fracturé el peroné y me dejó afuera de los partidos finales. Estábamos 0-2 abajo y fue en el tercer partido. No lo disfruté tanto, como que sentí que no estaba ayudando al equipo, y uno es tan competitivo”, sostuvo el campeón.