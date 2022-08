La Liga más grande y exitosa está de festejos

En este resumen, porque no se puede tener todo, se refleja, en algunos testimonios porque la Liga Altos del Paracao es la más grande y la más exitosa de la región.

Con UNO hablaron algunas jugadoras, jugadores amateurs y ex jugadores profesionales que hoy son parte de este hermoso circo. Claro, también plasmaron sus sensaciones los organizadores.

Gastón Sangoy, Ex Boca

“En lo personal lo que para mi significa jugar en la Liga Altos del Paracao, para nosotros que fuimos profesionales, es tener esa chance de seguir en este mundo en una liga que es muy buena en todo sentido. Después que siempre hay que mejorar cosas, siempre hay que mejorar cosas, pero los chicos han hecho un trabajo muy bueno en estos nueve años y se nota. Es la liga más grande de Paraná y yo estoy contento porque después de jugar pude juntarme con amigos y jugar ahí en buenas canchas, una buena atmósfera, buena gente y eso es lo principal y lo que rescato. Y los desos para los nueve años y lo que se venga parta adelante es lo mejor, que sigan creciendo y no tengan un techo, que sigan mirando para adelante y dándole a Paraná y a Entre Ríos, porque también fuimos a otras provincias a representar de buena manera a la Liga, este crecimiento”.

Damián Steinert, ex Newell's

“Fue muy lindo para mi haber estado, por ejemplo en Newell’s y ahora poder compartir grandes momentos en los Altos. Por eso muchas felicidades para los organizadores. Yo disfruto de muchos momentos lindos y ahora uno está en Paraná, en los Altos con compañeros de la vida. Eso es muy lindo. Tenemos que seguir disfrutando y que los Altos sigan creciendo”.

liga altos 5.jpg

Juliana Obaid, Humeada FC

“Nosotros venimos de ser subcampeonas y la verdad que yo a la Liga la espero toda la semana por todo empezando por mi equipo porque son mis amigas. Tenemos un espacio hermoso para jugar y competir y cada vez hay mejor nivel. Obviamente que la idea también es divertirse en el tercer tiempo. Todo lo que los chicos ponen para que se logre tener una buena jornada, la verdad que es hermoso y por eso a los chicos les deseo lo mejor. El proyecto que iniciaron hace nueve año mejora cada día y cada fin de semana. Lo que ellos lograron no lo hizo nadie principalmente incorporando el fútbol femenino que claramente era algo que la ciudad necesitaba, así que felices nueve año, los felicito, los acompaño y los quiero un montón”.

Diego Rodríguez, organizador

“La verdad que estamos muy contentos de este logro. La Liga arrancó en el 2013 con 20 equipos y nunca imaginamos llegar a lo que es hoy, a la cantidad de equipos y al nivel que tiene la Liga. A lo largo de estos nueve años hemos pasado por un montón de experiencias como competir a nivel nacional e internacional con selecciones y equipos de la Liga. Estamos muy agradecidos al grupo de trabajo porque los predios están en condiciones para los sábados. Y en cuanto al futuro seguimos trabajando en muchas cosas como viajes y otras cosas más. También le agradecemos a todos los equipos que depositan la confianza en nosotros sábado a sábado y a los que ya no están porque colaboraron para lo que es hoy la Liga”.

Yohana Fucks, Vialense Fem

“Nosotros nos sumamos el año pasado y en este último torneo pudimos ascender. Para nosotras los sábados son de disfrute, siempre, independientemente de los resultados. Obviamente el deporte nos ayuda a sacarnos los problemas de la cabeza, a distendernos, a mejorar nuestra salud física y mental, pero además el clima en los predios siempre es de alegría y compañerismo. Nosotras celebramos que estamos juntas, que vamos mejorando y que siempre es nuestro objetivo sábado a sábado. Muchas de nosotras no teníamos una experiencia previa jugando a la pelota y nuestros avances nos muestran que todo el esfuerzo valió la pena, pero siempre para nosotros el objetivo es mejorar y aprender dentro de la cancha y con los valores que vienen arraigados con el deporte. Hemos podido entablar una amistad y lo disfrutamos muchísimo de poder ser parte de la Liga Altos del Paracao. Por eso les deseamos a los chicos de la Liga que sigan los éxitos y les agradecemos por la creación de este proyecto que ya lleva nueve años. También quiero destacar a nuestro DT Kevin Salcedo ya que el quiso formar el equipo femenino. Existían los masculinos y él nos convocó a todas para formar parte. Somos casi todas de Viale y algunas chicas de Paraná”.

Leo Olguín, Gambeta FC

¿Qué significa para mi? Un lugar de encuentro con amigos, con gente querida, tanto en de mi agrupación como de otras amigas. Nos han echo esperar los sábados con ansias para poder ir y disfrutar algo tan lindo como es jugar a la pelota y cuando digo jugar a la pelota para mi es eso, para que los chicos tengan en cuenta que nunca hay que perderle el sentido lúdico del fútbol. Es un deporte, es amateur, es asado, amigos, es respeto, es valores...es Fulbo”.

liga altos 3.jpg

Martín Zapata, ex Independiente

“Me siento realmente bien. Uno aprovecha esta posibilidad de este torneo para poder ir a jugar un poco a la pelota y poder compartir cancha con mi hermano, con primos y amigos. La idea es seguir disfrutando de lo que es el fútbol más allá que hoy no es una responsabilidad como antes que era un trabajo. Es ir a competir y hacer algo que a uno le gusta con menos responsabilidad sin importar el resultado final. Lo más importante es pasar un buen momento y tratar de que uno se siga sintiendo bien, nada más. Está bueno disfrutar y compartir con otras personas que es lo que hace este torneo. Por eso los deseos son los mejores y ya han logrado muchas cosas positivas durante estos nueve años. Ojalá sigan creciendo y mejorando para que los jóvenes y grandes, mujeres y varones puedan seguir compitiendo. Ir a pasar un buen fin de semana no es algo mejor”.

Ariel Méndez, Organizador.

“Hoy que se cumplen nueve años y vamos camino a los 10. Es todo un logro para nosotros y más por cómo está el país, por la situación que se vive en lo político y social. Llevar adelante esto y mantenerse en el tiempo no es fácil. Nosotros lo logramos y es gracias al equipo de trabajo. Fuimos persistentes y no dimos el brazo a torcer con muchas cosas. Recibimos críticas, pero nosotros gracias a Dios las podemos utilizar a nuestro favor y las transformamos en algo positivo. Si hay algo que siempre tuvimos claro es escuchar a la gente y sobre todo las críticas constructivas. Eso nos hace crecer. Sabemos que podemos mejorar y dar ese paso. Eso nos va a permitir llegar a los 10 años y mucho más. Esto sigue y le vamos a meter para adelante. La Liga en nuestras vidas significa un montón de posibilidades, la queremos y la cuidamos”.

Germán Cáceres, ex Rafaela

“Para mi la verdad es seguir haciendo lo que me gusta y me apasiona en otro contexto donde todo es mas relajado y puedo disfrutar de muchos amigos. Compartimos momentos con otras agrupaciones y con gente que está ligada al fútbol y los que no. Todos los que estamos en este ambiente disfrutamos por que llega el sábado y podemos compartir ese grato momento de estar dentro y fuera de la cancha. Es un espacio extraordinario y lo disfruto mucho. Y con respecto a la Liga felicitar a los chicos porque los conozco. La verdad que hicieron un torneo bárbaro e intentan, más allá de todo, dar lo mejor en cuanto a los servicios y comodidades. Además tienen buenos campos de juego una excelente estructura. Este torneo es un ícono en la ciudad y un lugar de referencia para todos los futboleros. Un gran saludo a los chicos y que sigan mejorando”.

liga altos 2.jpg

José Luis Marzo, ex Unión

“Estoy muy cómodo y muy bien en los Altos del Paracao porque me hizo sentir el fútbol como lo vivía profesionalmente. Pude encontrarme con muchos ex compañeros, ex rivales que enfrente en distintos torneos. Realmente es una Liga donde se avanza con el paso de los años. Igual es como en todos lados, hay cosas buenas, malas y cosas para mejorar. Ellos trabajan en las pequeñas falencias que tienen y el deseo para más adelante es que sigan progresando en los campos de juego y porque no pensar en una Liga Nacional con equipos de otras ciudades. Ellos ya viajaron con algunas categorías y les fue bien. Uno lo que más quiere es que sigan progresando porque con lo que se paga se pueda ir y estar tranquilos, cubiertos. A mi antes me pagaban para jugar y hoy pago para hacerlo. Hay que seguir mejorando y que sea lo mejor para todos”.

Martín Méndez, Organizador

“Siento una satisfacción enorme porque es muy difícil poder perdurar en el tiempo y la verdad que lo hemos logrado. Lo hicimos, con defectos y virtudes, pero hemos podido llevar a cabo lo que nos propusimos desde el primer momento que es brindar un buen servicio. Para los 10 años la idea es seguir creciendo y teniendo metas bien altas. Queremos seguir viajando a nivel nacional e internacional y todo lo que nos pueda llegar a sumar, bienvenido sea. Nunca nos imaginamos que esto sea tan grande. La meta era el día a día, pero gracias a Dios creció. Ahora debemos mantenernos”.

liga altos 1.jpg

Matías Cacciabue, La Pingüina

“La Liga se volvió muy importante para mi en mi vida porque aparte de lo futbolístico tengo una gran relación con los chicos. Es parte de mi vida y los sábados son una descarga de toda la semana de trabajo. Es ir y compartir con amigos y conocidos grandes momentos además de correr detrás de una pelota, algo que hago desde los 5 años. Lo hago con amor y cariño y llegar un sábado a jugar de lo que sea es un gran disfrute. Eso te pasa desde que llegas, jugas y luego el tercer tiempo. Pasan muchas cosas y es una gran descarga emocional. Después está el tercer tiempo que es uno de los mejores de la zona. No creo que haya uno igual. Es hermoso compartir con amigos este deporte en un ambiente tan grato. Y a mis amigos les digo que es increíble lo que han creado, es un monstruo. Y en estos nueve años progresaron mucho con el trabajo de todos. Que vayan por más”.

Víctor Muller, ex Patronato

“En primer lugar quiero felicitar a los chicos por estos nueve años, a Diego, a Martín y Ariel y a todos los chicos que trabajan en el predio y que se hacen lo posible para entregarnos un predio hermoso para poder disfrutar todos los fin de semanas. Para mi ir a jugar en esta Liga es algo hermoso que me da la posibilidad de seguir estando dentro de un campo de juego detrás de una pelota y seguir siendo feliz. Soy feliz con amigos y compañeros. La verdad que espero que el sábado llegue para poder disfrutarlo. Los deseos para los Altos es que sigan de la mejor manera, que le sigan metiendo pilas para darle muchas cosas importantes a todas las agrupaciones. Felicitaciones y por muchos años más”.

Diego Reynoso, ex Colón

“Yo llevo cuatro años jugando esta Liga que es cuando dejé el futbol profesional y la verdad que es algo muy lindo porque es una Liga bien competitiva y donde se debe estar bien para jugar el certamen. Además es una Liga sana más allá que uno siempre quiere ganar. Hay roces de partido, pero cuando el partido termina todo ese roce queda de lado y en el tercer tiempo estamos todos juntos. Nos reímos, nos abrazamos y hablamos. Eso es lo más lindo de poder ser parte de esta clase de ligas. Y en estos nueve años les deseo que sigan mejorando año tras año como lo hacen ahora, que siga siendo importante y no decaiga el nivel competitivo que hay hasta el día de hoy. Les mando un gran abrazo porque no es fácil para ellos organizar esta clase de competencia con tantos equipos para manejar”.

liga altos 4.jpg

Bruno Urribarri, ex Colón

“Desde ya que para mi participar de la Liga es hermoso, es vivir el fútbol de otra manera y a eso se lo comento siempre a mis amigos y a la gente que me pregunta. La Liga la sigo hace unos años por mis amigos y les prometí que una vez que me retirara iba a aportar mi granito de arena a Maquiavelos y así lo hago con muchas ganas. Por suerte nos fue muy bien y es una experiencia hermosa. También aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a todos los que integran la Liga, felicitarlos por lo que están logrando porque es tremenda la convocatoria, la organización y los servicios que prestan. Los aliento a seguir así y que los 10 años lleguen con otro ascenso de Maquiavelos y con más felicidad para toda la provincia”.

Oscar Milocco, Ex Paraná

“Para mi estar jugando fútbol independiente en los Altos es espectacular. Me siento como si estaría jugando en el nivel que lo hice siempre porque es una Liga verdaderamente muy competitiva. Organizativamente es muy buena. Tuve la oportunidad de jugar un torneo sudamericano y otros en Mendoza y Córdoba representando a la Liga y como lo dije cuando salimos campeones los Altos es muy superior a cualquiera de las que nosotros fuimos a competir. Felicitarlos a los chicos porque lo que hacen es muy bueno y organizado. Cada día, mes y año hacen mas cosas para que nosotros, los que vamos a jugar, nos sintamos un poquito profesionales como fuimos. Les deseo lo mejor y que sigan para adelante. Felicidades por estos nueve años”.

Matías Borja, Árbitro

“Esta es una de las mejores Ligas de la provincia. Yo salgo mucho al interior a dirigir y a todos les comentó como se trabaja acá, la organización y la clase de jugadores que hay. La verdad es la mejor por lejos, guste a quien le guste. Yo estoy hace unos año y veo que el crecimiento es grande, siempre para arriba y eso se ve reflejado cada sábado. Los equipos disfrutan de venir acá. Yo estoy con confianza y dando lo mejor junto a mis colegas para que todo salga bien en cada partido.