La Liga Argentina debuta con clásico

Parque Sur, con un plantel en el que solamente sobrevivió su capitán y un par de jóvenes, y con dos extranjeros de Estados Unidos por primera vez en cancha, buscará regalarle a sus hinchas la primera victoria de la Liga para salir de visita tres veces seguidas.

En el ingreso al Gigante se estarán recibiendo alimentos no perecederos para todos aquellos que sean solidarios y deseen colaborar. Lo que se junte será entregado por ellos a distintos comedores escolares uruguayenses. Estará a cargo de la firma local Infopan, como explicamos ayer.

Justamente fue Agustín Richard, el capitán de los ascensos, el emblema y el que lleva las banderas, el que encendió aquellas viejas alarmas, cuando cayó en la práctica matutina del jueves y se retiró lesionado temiendo lo peor. La ecografía del jueves y la resonancia del viernes le hicieron el guiño que el 11 merece más que nadie: estará en la cancha que tanto básquet respira.

La venta de entradas y los valores. Las anticipadas se venderán el sábado en el estadio, de 10 a 12 horas; tanto para locales como visitantes. Y por la noche desde las 20. Cabe resaltar que por la mañana las mismas tendrán un costo de 50 pesos menos, como detallamos a continuación: Anticipadas de 10 a 12; Popular Socios $ 150; Platea Socios $ 250; Popular NO Socios $ 200; Platea NO Socios $ 300; Desde las 20: Popular Socios $ 200; Platea Socios $ 300; Popular NO Socios $ 250; Platea NO Socios $ 350. Los menores y jugadores del club sólo abonarán un Seguro en puerta. Su valor será de 30 pesos.