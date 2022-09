La leyenda continúa: Serena Williams ganó y estiró su retiro

A los 40 años, Williams necesitó dos horas y 50 minutos para sacar adelante el partido de segunda ronda y en busca de los octavos de final se medirá frente a Ajla Tomljanovic, quien dejó en el camino a Evgeniya Rodina por 1-6, 6-2 y 7-5.

Serena consiguió en su carrera 23 títulos de Grand Slam y seis de los "grandes" los consiguió justamente en este Abierto de Estados Unidos.

Serena US Open 2.jpeg

Qué dijo Serena Williams después de la vitoria ante Kontaveit

"Soy súper competitiva, veo esto como un bonus. No tengo nada que demostrar, no tengo nada más que ganar. No tengo absolutamente nada que perder. Honestamente, no jugaba en estas condiciones desde 1998", afirmó Serena en la entrevista después de doblegar a la estonia Kontaveit, número dos del mundo, en la segunda ronda.

"Realmente, llevaba una equis en mi espalda desde 1999, así que lo de ahora es divertido. Disfruto de la simple competición y llevaba tiempo sin hacerlo", agregó Serena y manifestó: "Honestamente, cuando perdí el primer set pensé, tengo que darlo todo porque esto se puede acabar. Solo quería seguir intentándolo, ver qué podía hacer. Lo di todo, fue muy bueno".

Orgullosa y segura de sus capacidades, admitió que no está sorprendida por el nivel mostrado en la pista este miércoles: "¡Soy Serena!", dijo. Y cerró: "Soy una jugadora bastante buena. Es lo que mejor me sale. Me encantan los desafíos. Me siento que ya he ganado, físicamente, mentalmente, es fantástico. Hoy me dije 'solo juega, eres Serena' y conseguí hacerlo".