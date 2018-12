La Justicia autorizó a Di Zeo a viajar a Madrid

Rafael Di Zeo, histórico líder de la barra de Boca, es una de las 3500 personas que figuran bajo derecho de admisión para ingresar a los estadios argentinos, listado confeccionado por Guillermo Madero, titular del programa Tribuna Segura.





Pese a la prohibición, que también se extenderá en tierras españolas para la final de Copa Libertadores , Di Zeo solicitó permiso a la Corte Suprema de Justicia para viajar a Madrid.





Según consigna el diario Clarín, en una investigación a cargo del periodista Daniel Avellaneda, el barra de Boca le habría comunicado a su entorno que no cree que el pedido prospere. Pese a sus pronósticos, un tribunal le dio el ok para embarcar rumbo a España, a pesar de que no podrá ingresar al estadio Santiago Bernabéu.





Rafa está procesado por encubrimiento en el Tribunal 8 y tiene otra causa por instigación de dos homicidios vinculados a la interna de la barra de Boca.





Madero está en Madrid. Hacia allí viajó acompañado de doce colaboradores, gente de Prefectura y Policía Federal. Trabajará conjuntamente con la policía española en el megaoperativo de seguridad que se desplegará el domingo en las inmediaciones del estadio del Real Madrid.





Di Zeo estuvo junto a Mauro Martín, otro de los cabecillas de la 12, este martes en la caravana que despidió al micro que trasladó al plantel rumbo a Ezeiza. Se los vio como "organizadores" en medio de ese tumulto de hinchas que se agolpó al micro durante algunas cuadras.





En agosto Boca jugó en Barcelona, ante el equipo de Lionel Messi, por el Trofeo Joan Gamper, una copa de carácter amistoso. A ese partido, disputado en el Camp Nou, sí asistió Di Zeo junto a su hermano, Fernando, y varios integrantes de la primera línea de la barra Xeneize.