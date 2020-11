Con la presencia de Claudio Tapia -presidente de la AFA-, Marcelo Tinelli -presidente de la Liga Profesional- y Jorge Amor Ameal -presidente de Boca-, el plantel Xeneize desfiló por una Bombonera vacía para recibir las medallas de campeón y, luego, la copa que alzó Carlos Tevez, el capitán del equipo que Miguel Ángel Russo dirigió en la recta final luego de la salida de Gustavo Alfaro.

Tras la ceremonia, los jugadores se quedaron en las instalaciones del estadio para hacer un rato de tiempo luego dirigirse hacia el vestuario para encarar el duelo ante Lanús, pautado para las 19.20.

¿Quiénes son los 11 titulares? Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas; Gonzalo Maroni, Leonardo Jara, Jorman Campuzano, Sebastián Villa; Mauro Zárate y Ramón Ábila.

En la previa de la entrega de medallas, el presidente de Boca destacó la importancia de que la premiación fuera en la Bombonera: "Esto que iba a ser una cancha de tenis, iban a hacer un recital... El único recital que hay acá es el de nuestra gente cuando sale nuestro equipo". Mientras que bromeó con la presencia del presidente de San Lorenzo: "Marcelo está muy contento, pero muy contento, de estar en nuestra casa. Y Chiqui es un amigo de la casa directamente", agregó Ameal. En tanto, Tinelli replicó: "Durante muchos años me tocó como periodista deportivo venir a esta cancha y he visto títulos muy importantes de Boca y la siento como una casa del fútbol argentino. Además, en casa desde que tenemos un integrante en la familia que es jugador de Boca, las cosas han cambiado y se gritan goles de Boca que antes no se gritaban", dijo en relación al noviazgo de su hija con Lisandro López, defensor del Xeneize.