La ilusión intacta

Desde su llegada a barrio Villa Sarmiento Mario Sciacqua expresó su optimismo. Y ayer no fue la excepción. Sobre todo porque el escenario es diferente al que se presentó cuando el santafesino asumió a la conducción técnica de Patronato.

“Esta ilusión nos pone con mucha expectativas porque el armado dependerá de nosotros. No vamos a cambiar la metodología de trabajo, pero si queremos agregar cosas nuevas que antes no la pudimos hacer porque el plantel venía con un proceso, que si bien pudimos cambiar en el armado en el receso. Porque vamos a tener la materia prima en nuestro poder de decisión nos genera ilusiones”, resaltó.

Sobre las sensaciones del primer día de trabajo, remarcó. “Nos encontramos con un plantel con poco jugadores, pero con muchas ganas. Con muchachos que no definieron su situación, pero con ganas de quedarse. La intensidad y la predisposición que le pusieron a los entrenamientos nos motiva”.

En relación a los jugadores que no aseguraron su continuidad en el plantel, subrayó. “El próximo lunes comenzaremos la parte más intensa de la pretemporada y queremos que los que entrenen sean aquellos que tengan asegurada su continuidad. Queremos que trabajen con la mística de Patronato y no que estén pensando en que si siguen acá o no. Por eso le dimos un plazo a los jugadores y los dirigentes hasta el viernes”, argumentó.

Al momento de describir el equipo que buscará en este proceso, adelantó “El Patronato que queremos ver será muy similar al que vimos en la temporada pasada, sobre todo de local. Buscaremos que el equipo tenga, mística e identidad, que se sepa cómo juega. Que presione, sea intenso, ordenado. Pero todo esto también tendremos que trasladarlo de visitante”, concluyó