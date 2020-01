"La idea es pelear por el título nuevamente"

Irá por su cuarta temporada dentro de la Clase 2 del Turismo Pista y su objetivo será el mismo que el año pasado, pelear por el campeonato. Favio Grinóvero cerró una gran temporada 2019, en la cual estuvo muy cerca del título, tras el toque que lo marginó de coronarse en la última fecha ante su gente en el autódromo de Paraná.

No obstante, el dos veces campeón de Rally Argentino (2014 y 2015) pretende llegar de la mejor manera a la apertura de temporada el 16 de febrero, en el circuito 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, como recientemente se confirmó.

“La idea es arrancar, ir como sea a la primera fecha, después de tantos gastos que tuvimos por el choque en la última carrera. No quiero dejar de estar porque después se complica para todo el año. Al auto lo estamos terminando, estamos haciendo todos los esfuerzos para comenzar y darle continuidad al año”, manifestó a Ovación.

“Con el antecedente del año pasado tenemos la expectativa de que podemos andar bien, si bien se nos escapó el campeonato fuimos los únicos en repetir victoria en el año, el auto es competitivo, no quiero desaprovechar. La idea es apuntar a pelear por el título nuevamente”, comentó el piloto de 34 años.

Grinóvero apostará a continuar con el mismo conjunto que lo llevó en 2019 a tener su mejor presente en los autos de pista.

“El equipo será todo igual, con la atención del Edicar Racing, con motores de Juanjo Cassou, con José Renón en la transmisión, en fin todo lo mismo que el año pasado porque funcionamos muy bien”, expresó.

Haciendo una proyección para este 2020, el Flaco indicó que apostarán a ser regulares a lo largo de las diez fechas.

“Si bien el año pasado tuvimos muy buenas carreras en donde ganamos dos, en una salimos segundo y en otra terceros, hubo carreras en donde no sumamos nada y otras de puntaje y medio que no nos fue bien. Por algún error mío o por algún problema en el auto nos complicó a la hora de la definición. Tenemos que seguir funcionando como lo venimos haciendo, pero será importante ser regulares y no desaprovechar ningún punto”, dijo.

Al mismo tiempo no es para nada sencillo tener regularidad en una categoría tan pareja como la Clase 2, en la cual siempre se superan la cifra de 30 autos por carrera.

“Hay que ser muy frío. La categoría es muy competitiva, pero tampoco hay que perder la cabeza cuando querés ganar uno o dos puestos. Con la experiencia del año pasado sabemos que es importante sumar porque lo pagas a final del año. Por no resignar una posición muchas veces termina perdiendo más de lo que querés perder. Será importante arrancar de la mejor manera, con un buen resultado”, manifestó Favio, que ya tendrá por delante las tres primeras fechas confirmadas que será el 16 de febrero en Buenos Aires, el 8 de marzo en el Oscar Cabalén de Alta Gracia y el 12 de abril en Concordia.

Justamente de cara a la apertura del torneo en el circuito 8 del Gálvez, indicó que “es un trazado que lo conozco bastante bien, el año pasado no nos fue como esperábamos, pero después hicimos unos cambios en el auto, que creo que tendríamos que estar bien. Soy optimista de que podemos tener un buen resultado”.

La divisional atraviesa en la actualidad un gran presente ya que en un 2019 difícil desde lo económica, casi siempre