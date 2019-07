La histórica chance que tiene Jaguares, en boca de todos

El mundo del rugby está en vilo a la espera del partido que en la madrugada de mañana sostendrán los poderosos Crusaders ante Jaguares, por la finalísima del Torneo Súper Rugby. La franquicia argentina está a un paso de hacer historia en un certamen al cual llegó apenas hace cuatro temporadas.

El crecimiento a lo largo de los partidos, el nivel superlativo en el que se encuentran la mayoría de los jugadores y un proceso que comenzó de menor a mayor son algunas de las claves a tener en cuenta en este gran presente. Incluso en este campeonato, los dirigidos por Gonzalo Quesada no comenzaron del todo bien, pero con el correr de los partidos fueron adaptándose a un sistema que le dio resultados positivos hasta ponerlos en el partido más importante. Sorprendieron a propios y extraños, y como sucedió con Los Pumas en su momento, hoy todos hablan del cotejo que se jugará desde las 4.35 (hora argentina) en el Orangetheory Stadium.

El triunfo ante Brumbies en semifinales fue el punto más alto mostrando hasta el momento por Jaguares, con una perfección en el juego que no tuvo fisuras y que ahogó a un rival que hasta pareció perdido por momentos. Ante los Cruzados, la historia será diferente. Enfrente estará el equipo más exitoso en la historia de la competencia con nueve títulos conquistados (es el actual bicampeón). Pero por el nivel mostrado por el equipo argentino, cualquier cosa puede pasar.

El ambiente del rugby entrerriano está ilusionado, no solamente por la chance de lograr una verdadera hazaña, sino también porque el paranaense Javier Ortega Desio y el concordiense Marcos Kremer han sido parte importante de este proceso. Por eso, periodistas especializados, jugadores y entrenadores dejaron su análisis a Ovación a pocas horas del cotejo en Nueza Zelanda.

LAS VOCES ESPECIALIZADAS

Santiago Reggiardo (exjugador y actual entrenador de Tilcara)

"La final que juega Jaguares el sábado es el broche de oro a un proceso iniciado por Daniel Hourcade y que continuaron Mario Ledesma y Gonzalo Quesada con su impronta. Los clubes argentinos han tenido una gran injerencia en este proceso exitoso aportando jugadores aptos para la alta competencia. ¡Vamos Jaguares!"

Ignacio Martínez Uncal (exjugador, actual dirigente de CUCU)

"La verdad que era impensado hace unos años que un equipo argentino pudiera llegar a la instancia que hoy están los Jaguares. Si bien hoy es Gonzalo Quesada y su equipo quienes han logrado con un gran trabajo poner a Jaguares en donde está, no hay que olvidar a quienes estuvieron en todo este proceso, algunos con Los Pumas, pero seguro han sido muy importantes para esta realidad, como el Huevo Hourcade, Mario Ledesma, y nuestros representantes entrerrianos Emiliano Bergamaschi y Martín Gaitán, entre otros. También da mucho orgullo tener a dos entrerrianos en el plantel y jugando a un nivel altísimo como Javier Ortega Desio y Marcos Kremer, dos ejemplos para nuestros rugbiers. Pero para mí lo más importante de lo que deja este hecho, que no es solo aplicable al rugby sino a todos los ámbitos, es que los objetivos se pueden lograr y se hacen con trabajo, a largo plazo, no es cuestión de poner a las figuras y listo, hay que tener un proyecto e ir paso a paso, y con gran humildad, que es otra de las características que ha mostrado el equipo argentino. Jaguares un verdadero ejemplo para todos".

Manuel Arrías (periodista)

"Los Jaguares han demostrado que con trabajo y perseverancia se pueden alcanzar logros importantes. Sostengo que si Los Pumas de 1965 nos pusieron en el mapa, Jaguares nos visibilizaron al mundo y no dependen de un resultado para estar a donde han llevado al rugby argentino. No olvidemos que hay jugadores de todo el país entre sus integrantes que surgieron de clubes y uniones muy diferentes y comulgando con una fe inigualable en lo que hacían. Por eso están donde están ahora. Hay que calificar los trabajos de todos los que han estado en su preparación con sus respectivos equipos. Mas allá del resultado final, los Jaguares se han hecho querer, no solo por los que somos del rugby, sino por todo el país".

Paul Halle (entrenador del Paraná Rowing Club)

"Esta final para Jaguares es el resultado de muchos años que comenzó antes del Mundial de 2007, cuando varios jugadores del rugby argentino como Agustín Pichot se dieron cuenta de que si no se ponían a tono con el nivel internacional del profesionalismo estábamos condenados a ser un cúmulo de voluntades nada más. Eso hizo que se copiaran las fórmulas de las academias que existen en todos los países avanzados en este deporte. Eso hizo que empezaran a florecer jugadores que hoy estamos viendo en Jaguares y que son la base del éxito que tiene este proceso. Primero costó jugar de igual a igual, cambiar la mentalidad y la forma de jugar. Había que adaptarse, sobre todo por cómo juegan en el hemisferio sur, que es muy físico. Eso hizo que de a poco se subieran escalones hasta llegar a ser competitivos como lo son en la actualidad. No hay que dejar de ver esto como una situación que si no se mantiene el trabajo y el esfuerzo con esta intensidad, estos resultados no se van a poder sostener. Espero que sea el inicio de una forma de trabajo para que el rugby argentino figure de manera definitiva entre las grandes potencias".

Nicolás Saín (jugador del club Estudiantes)

"Lo de Jaguares es el fiel reflejo del compromiso y laburo durante años, hoy en día hay un equipo afianzado y una base de jugadores cada vez más amplia que los hace estar a la altura de semejante torneo como es el Súper Rugby. Como jugador, pero sobre todo con hincha, estoy muy contento por este presente basado en mucha actitud y entrega"

Maximiliano Duerto (jugador del Paraná Rowing Club)

"Al estar Jaguares por disputar la final del Súper Rugby, creo que el mercado de jugadores argentinos puede llegar a ser tenido en cuenta por otros equipos de este certamen. Eso servirá para ampliar la base de jugadores que jueguen dicho torneo. Creo que este presente es muy bueno, porque todo jugador argentino se siente representado con Jaguares"

Germán Savio (jugador de Tilcara)

"Lo de los Jaguares es realmente admirable, estamos jugando un torneo de máxima exigencia y llegamos a la final con excelentes actuaciones. Se nota mucho cómo mejoraron física y técnicamente en estos años".

Gustavo Ibaquez (periodista)

"La base de toda esta evolución,el sostén principal de tanto crecimiento, pasa por haber igualado físicamente a quienes hasta no hace mucho nos sometían en ese rubro, y a partir de esa supremacía inclinaban los partidos. Sin igualdad física no había chances de nada, solo competir hasta ser superados, y generar en algún momento una proeza típica de la historia de nuestro rugby. Ahora todo es diferente. Y como generalmente sucede cuando este tipo de hitos se producen, impensados en un pasado no muy lejano, considero que aún no nos dimos cuenta, realmente, de cómo está jugando Jaguares. No me refiero al resultado en sí mismo, que por una cuestión lógica viene enlazado, sino al juego. Hoy Jaguares presenta un equipo de 23 jugadores (y unos cuantos más afuera, en proceso de rehabilitación física o esperando su oportunidad), en condiciones de competir en igualdad de condiciones con los súper atletas del Súper Rugby. Y esa equivalencia, además de lo dicho, es porque han encontrado, a su vez, una mejora sustancial en lo técnico, táctico, estratégico, con el sustento que da haber pulido las destrezas. En toda esta evolución, los responsables han sido los diferentes cuerpos técnicos (head coach, PF, asistentes, etc), un grupo de muchachos que eligieron jugar para la UAR, en lugar de hacerlo por un puñado tentador de euros o libras, y la Unión Argentina de Rugby. Es hora de disfrutar y soñar, más allá de lo que suceda el sábado".

Franco Vartorelli (jugador de Estudiantes)

"Lo de Jaguares es tremendo, ilusiona a todos. Y verlo a Javi (Ortega Desio) ahí es una alegría y un orgullo enorme!!! Sabiendo los momentos difíciles que le tocó pasar, nunca bajó los brazos. Hoy todo lo que le está pasando lo tiene más que merecido".