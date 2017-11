La historia de un joven y fanático luchador que conocerá a sus ídolos de Boca

El fútbol es una pasión que moviliza a cualquier y, muchas veces, te da la inyección anímica necesaria para ir un sueño. En esta ocasión, la historia tiene como protagonista a Thiago Boneiro, un hincha de Boca que el próximo jueves cumplirá su anhelo compartir un momento con sus ídolos. Actualmente le toca atravesar un difícil momento, ya que le detectaron un tumor en un ojo. Cuando tenía dos años lo operaron, pero no fue posible salvárselo y por eso fue necesario extraerlo.





Pero así y todo, le puso la mejor y por eso su historia es fuerte y te alienta a continuar. Cuando aún no tenía un año su mamá hizo una consulta porque le llamaba la atención un detalle que notaba en él cuando le tomaban una foto. Nativos de Tres Arroyos fueron derivados al Hospital Garrahan donde le diagnosticaron cáncer, enfermedad que contrajo hace 11 años. "Yo quiero conocer al Pipa Benedetto y a Guillermo, ese es mi sueño", afirmó Thiago en una publicación de Infobae.





Embed "Si conozco a los jugadores de Boca y a Guille voy a estar más fuerte para pelearle al cáncer", dice este nene. Me llegó recién. Ayuda xeneize, por favor. pic.twitter.com/4Wb0D7Audq — Mar Zucchi (@mar_zucchi) 11 de noviembre de 2017





"Me quiere pelear y yo no voy a dejar que me lleve", dice Thiago, un luchador noble, un guerrero que conmovió con un video a la familia de Boca que, Daniel Angelici mediante, será recibido el próximo jueves en la Bombonera para conocer el estadio, al plantel y al entrenador.





Embed Thiaguito, me conmovió mucho tu historia. Me comprometo a que puedas venir a visitarnos a La Bombonera y saludar a Guillermo y los jugadores. No abandones tu lucha! https://t.co/Xh2Wek3qWh — Daniel Angelici (@TanoAngelici) 12 de noviembre de 2017





UNO Santa Fe - Ovación Mendoza