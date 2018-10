La historia de Nazareno Sasia, el entrerriano de oro

Y en el cuarto y último lanzamiento, Sasia no se conforma con haber quebrado su marca personal una vez sino que va por más y lo hace nuevamente. La bala de 5 kilos vuela hasta los 21,94 metros y establece una diferencia de 72 centímetros respecto al bielorruso Aliaksey Aleksandrovich, su perseguidor. Es evidente: la presión de llegar como el número uno del ranking mundial no le hizo ni cosquillas.

#BuenosAires2018 #Atletismo Lanzamiento de bala. Un campeón que no se apura. A minutos de haberse metido en la historia olímpica, Nazareno Sasia piensa en lo que viene y quiere más. “¿Tokio 2020? Mejor, Paris”. Felicitaciones a la nueva medalla dorada de #Argentina . pic.twitter.com/zeC1YW54M5

Sasia naturaliza su facilidad para el lanzamiento. También lo hace con el disco, pero debió optar por una sola modalidad en estos Juegos. Este chico de 1,93 tuvo idas y vueltas con el atletismo. "De más chico practicaba fútbol y atletismo. Y una vez, jugando al básquetbol, llegó mi entrenador y me invitó a entrenar a su escuela de atletismo. Y bueno, fui", cuenta en forma parsimoniosa, mientras juega constantemente con sus manos.

Este lunes, Sasia repitió sus buenos lanzamientos y aunque no volvió a bajar su marca, le alcanzó -con holgura- para colgarse la medalla de oro del cuello. En su cuarto intento lanzó la bala a 21.25 metros, más lejos que todos sus rivales, y volvió a encabezar la clasificación.

La historia cuenta que una vez insertado en el mundo del atletismo, Nazareno fue una aplanadora: ganó todas las competencias habidas y por haber. Hasta hubo quienes plantearon en Cerrito que se premie a más de un ganador, dando por sentado que Sasia finalizaría como el líder indiscutido de la competencia.





"Puede ser que se hayan tenido que pelear por el segundo puesto", responde con una humildad inusual y una risa nerviosa. Y agrega, desviando el foco de la charla: "El pueblo siempre me apoyó y eso me pone muy contento. A fin de año se hace una fiesta del deporte y me nombraron embajador deportivo de Cerrito".