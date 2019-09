La hermana de Cristina dio la nota en la presentación de Maradona

El primer día de Diego Maradona en Gimnasia de La Plata estuvo repleto de emociones, una de las más fuertes el abrazo del DT con Giselle Fernández, hermana de Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidenta de la Nación, luego de la conferencia de prensa.

La situación tomó por sorpresa a Maradona, que ya había terminado de responder las preguntas de los periodistas. "Diego, disculpame, soy la hermana de Cristina y quiero agradecerte en nombre de toda la hinchada de Gimnasia y de mi mamá, que ya no está", gritó Giselle desde el fondo de la sala.

Con lágrimas en los ojos, el flamante entrenador del Lobo le pidió que pase y le dio un abrazo, luego de besar un llavero que pertenecía a Ofelia Wilhelm y que le habían alcanzado hasta el escenario. También le firmó la camiseta: "Con cariño, Maradona", escribió sobre la espalda.

Ofelia, madre de Cristina y de Giselle, falleció el 19 de abril. Hincha reconocida del Lobo, también era amiga de Pedro Troglio, un histórico del club, con quien incluso mantenía charlas sobre el equipo: "Cuando habla no es que habla de la nada, lo hace con fundamentos", llegó a confesar Troglio hace un tiempo.

Ayer, en la presentación de su libro Sinceramente, en Misiones, Cristina se había referido a la llegada de Maradona a La Plata: "La verdad que la gente del Lobo debe estar enloquecida. Mi hermana, que es fanática... Yo no soy muy hincha del fútbol, la verdad es que mucho no me gusta, no soy hincha fanática, la que era fanática es mi mamá y mi hermana, y mi hermana estaba exultante".