La Gurisa volvió con todo en otra división

La Gurisa Débora Dionicius regresó al cuadrilátero profesional después de dos derrotas consecutivas, en donde en una de ellas relegó el cinto mundial FIB (ante Jorgelina Guanini y Micaela Luján). Ahora, la de Villaguay, se probó en Súper Gallo y lo hizo de manera exitosa. En el Club Sportivo Barracas, la excampeona Mundial (29-2;6 KO) se impuso por puntos en fallo unánime ante la representante de San Carlos de Bariloche, Virginia La Tigresa Carcamo (5-13-3).

Después de seis asaltos los jueces fallaron de la siguiente maneBoxra: 59-55.5/58.5-56.5/58.5-56. En medio de su labor en la iglesia, el cursado de la escuela Secundaria y los entrenamientos, la púgil entrerriana habló con Ovación respecto de este regreso exitoso en otro peso, pero también habló de otros aspectos de su vida.

—Me imagino que contenta por el regreso. —Estoy contenta, primero por volver porque me tomé mi tiempo. Estuve nueve meses donde me dediqué a otras cosas. Por ejemplo me tomé tiempo para mí, para descansar además, porque lo necesitaba.

—¿Cómo analizás las dos caídas? —Venía de dos derrotas consecutivas. La de Guanini lo tomo más como un aprendizaje porque fue una gran pelea, más allá de la derrota y de perder el cinto. La de Luján me bajoneó muchísimo porque yo no rendí lo que sé que podría haber rendido. Caí psicológicamente y eso hizo que me aleje del gimnasio y me tomara tiempo para otra cosas.

—¿Qué cosas? —Por ejemplo estoy yendo a la escuela para terminar el Secundario, estoy trabajando en la Escuela de Agentes de policía en Villaguay, tengo actividades con los chicos en la iglesia. Realmente invertí mi tiempo en otras cosas.

—¿Pensaste en dejar el boxeo profesional? —Se extrañaba volver. Yo por ahí pensaba en aband o n a r , pero se e x t r a - ñaba el g i m n a - s i o. Yo extrañaba el hecho de cansarme en el gimnasio y venir a mi casa y tener la satisfacción de decir ‘hoy entrené e hice las cosas bien’. Era eso lo que me faltaba, el gimnasio. Entonces dije vamos a hacer una más.

—Y regresaste en otra categoría ¿por qué? En esta oportunidad lo hice en Súper Gallo. A Súper Mosca me costaba darla en el último tiempo. Era mucho lo que tenía que cuidarme con los alimentos y el líquido. Llegaba muy deshidratada a la pelea. Hablé con mi entrenador y mi promotor y le dije que me costaba. Ya tengo 31 años y no es lo mismo que cuando empecé. Entonces dijimos peleamos en Gallo y se dio en Súper Gallo.

—¿Cómo te sentiste en esta categoría? —Bien, muy cómoda con la categoría. Tengo nuevas rivales. Y volver con una victoria y una buena pelea. Eso para mí es súper gratificante. La verdad me pone muy feliz.

—¿Y ahora qué planes tenés para esta categoría? — Yo peleé el viernes y el lunes ya regresé a los entrenamientos porque me reanimé. Ahora dije quiero la chance mundialista en la categoría en Gallo o Super Gallo. Creo que iremos en Gallo y ojalá se pueda dar. Es por eso que sigo entrenando, para seguir sumando peleas en esta categoría, para esperar esa chance.

—¿Cómo fue el año para vos? —Fue un año lindo y tengo salud, que es lo más importante. Mi familia está bien y eso es suficiente para mí, pero uno siempre aspira a llegar a más. Fue un año positivo en diferentes ámbitos que no fueron los deportivos justamente. Fue muy movido y la verdad que termino agotada el día. Por suerte ya terminan las clases. Estoy contenta y feliz por todo lo que pude hacer fuera del boxeo.