La Gurisa Dionicius expone su corona en Concordia

La gran noche llegó para lo que será la defensa de la corona Supermosca de la FIB para Débora Dionicius. La Gurisa de Villaguay expondrá su título internacional ante Jorgelina Jota Guanini. La pelea se realizará en el gimnasio Juan de Dios Obregón de Concordia y promete ser una importante convocatoria, ya que en los combates previos habrá varios exponentes locales.

Esta noche se realizó el pesaje oficial en un restaurante céntrico y posteriormente se efectuó la conferencia presentación de la velada de siete combates dará inicio a las 20 de este viernes.





En la presentación Dionicius indicó que "mi última pelea en Concordia fue cuando era amateur, por lo que estoy más que feliz. Llego muy bien entrenada porque me voy a enfrentar a una boxeadora que viene en pleno ascenso, que viene ser campeona sudamericana hace poquito. Se que no me tengo que descuidar y vamos a hacer lo mejor. Lo importante es que llego al 100 por ciento en mi estado físico".





En tanto que Jota Guanini indicó que "será mi primera oportunidad por un título del mundo. Se contra quién me enfrento, es una campeona con todas las letras. Si me presento es porque me entrené, será un lindo espectáculo y esperemos que hagamos un buen papel".





En el semi-fondo Adrián Chuky Verón se medirá ante Luis El Púa Tejerina, por el título Sudamericano Bacante Súper Wélter. En la cartelera profesional también estará Sergio "El Triturador" Paysse que se enfrenta a Lucas Ariel Bastida, mientras que el representante concordiense Jorge "El Picante" Bermúdez debutará profesionalmente ante Francisco Santillan, otro púgil que se inicia en el campo rentado. El otro local, Jonatan Tintin Ruiz irá ante Lucas Iván Giménez y Yanina La Panterita Lescano que busca conservar su invicto aguarda por saber el nombre de su rival.





La previa estará a cargo de los combates promocionales en los que se presentarán púgiles locales en ascenso, como Joaquín Gutiérrez ante el santafesino Cristian Quiróz (categoría hasta 56 kilogramos), Santiago Bazán vs. Alexis Emanuel Rebozzio, oriundo de Villaguay (categoría hasta 56 kilogramos), Jennifer Peralta vs. Soraya Izaguirre, ambas de Concordia (categoría hasta 51 kilos), Thiago Duré vs. Acosta Elías de Santa Fe (categoría hasta 60 kilos), Brian Paiz vs. Joaquín Gómez de Monte Caseros (categoría hasta 64 kilogramos) y Antonella Molina vs. Macarena Castillo de Monte Caseros (categoría hasta 57 kilogramos).