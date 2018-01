La Gloria de un enganche con historia

Luis Yfrán nació en Paraná, Entre Ríos el 10 de abril de 1987, el enganche que actualmente juega en Instituto y disputará el Torneo Federal C 2018 con La Gloria, en lo que será la primer participación de la institución a nivel Nacional.





Su mayor logro fue haber conseguido el título provincial con la camiseta del elenco de calle Ovidio Lagos, ante Gualeguay Central en 2007, en una apasionante definición por penales. Terminó 17 a 16 a favor del elenco paranaense. Otro de los logros obtenidos fue la clasificación al Federal en 2017. Además, Luis vistió las camisetas de Sportivo Urquiza, Peñarol, Unión de Crespo, Unión Agrario de Cerritos y San Benito. Jugará su último torneo y se tomará un año sabático.





—¿De qué equipo sos hincha?

—De River.





—¿Instituto?

—Mi pasión.





—¿Un triunfo?

—La final y el título obtenido en el Torneo Provincial 2007 al vencer a Gualeguay Central.





—¿Un partido?

—Va a quedar grabado en la memoria de todos el partido de la final, fue el título más importante para el club.





—¿Y la clasificación al Federal C?

— Fue inesperado para el club, lo estoy disfrutando al máximo. Para nosotros es algo único, es nuestra primera participación a nivel nacional, estamos muy felices.





—¿Último torneo?

—Me voy a tomar un descanso, año sabático.





—¿A quién te gustaría meterle un gol?

—En la Liga no me falta ningún club, le he convertido a todos. Me muero por hacerle un gol a Boca y en La Bombonera, pero será solo un sueño.





—¿El caño que más recordás?

—Fue en un clásico entre Instituto y Universitario a Carlitos Bruno en nuestra cancha.





—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—No tengo nadie en especial.





—¿Una cancha?

—No conozco ninguna cancha grande.





—¿Cuál te gustaría conocer?

—Me gustaría conocer el Monumental, sería un sueño cumplido.





—¿Un Mundial?

—Disfruté mucho el de Brasil y ojalá este año se nos dé.





—¿Un jugador?

—Compartí muchos años con Iván Pross, es un amigo.





—¿Con quién te gustaría compartir un vestuario?

—Sería una locura, pero encantaría estar sentado al lado de Lionel Messi.





—¿Cual fue tu primer sueldo en el fútbol?

—En 2008, con Sportivo Urquiza, me ayudaron con ropa y materiales para hacer mi casa. Y con dinero en mano fue en 2010 con la camiseta de Peñarol.





—¿Cuáles son los cinco mejores futbolistas?

—Messi, Messi, Messi, Messi y Messi (risas).





—¿Y los mejores deportistas?

—Manu Ginóbili, Roger Federer y Michael Jordan.





—¿Un técnico?

—El Ruso Schlotthauer (actual técnico de Instituto).





—¿Por qué?

—Tiene el mejor sistema de juego. Atacar, atacar y atacar. Va para adelante siempre, quiere ganar en cualquier cancha.









yfran1.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo









—¿Cuántos goles tenés?

—El Ruso sacó la cuenta y debo estar pisando los 180.





—¿Qué más te gusta hacer?

—Disfrutar con mi familia e ir a las playas, eso en el verano. En invierno, mirar todos juntos películas.





—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A defraudar a mi hija Martu.





—¿Qué cosas te hacen reír?

—Que se rían de mí con buena leche.





—¿Qué cosas te sacan?

—Varias, ja. El individualismo y el egoísmo.





—¿Te gusta la cocina?

—Me encana cocinar, más para mi familia





—¿Una comida?

—Salsa acompañada con pastas.





—¿Un viaje?

—El mejor viaje que tuve en familia fue al Cerro Calchaquí a ver a mi hijo. Fue algo muy lindo, una experiencia hermosa.





—¿Un lugar que te gustaría conocer?

—Me encantaría conocer mi provincia. Las termas de Federación sería mi primer destino.





—¿Y un lugar en el mundo?

—Me gustaría conocer la cancha del Barcelona.





—¿Banda favorita?

—Sergio Torres.





—¿Un tema?

— Lo ajeno se respeta: "El que enamore a mi mujer yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer yo le enamoro la de el. Es Pa' ve si le va a gustar. Es Pa' enseñarlo a respetar. Es Pa' ve si le va a gustar. Es Pa' ve quién enamora más", recordó el delantero de Instituto. Su mujer recordó que lo pidió en el casamiento.





—¿Una película?

—Milagros inesperados, la vi 200 veces.





—¿Algo que te saca en la vida?

—No sé si hay algo que me molesta, es muy difícil que me saquen de mis cabales. Soy tranquilo.





—¿La sonrisa gana?

—Siempre, hay que sonreirle a la vida.





—¿Miedo a algo?

—No le tengo miedo a nada.





—¿La peor compra?

—Un par de botines hace mucho. Los compré, usé una vez y se me rompieron. Los fui a cambiar, se me volvieron a romper. Hice el reclamo de nuevo, me los cambiaron y nuevamente se me rompieron. Los dejé tirados y compré unos nuevos.





—¿Una bebida?

—El fernet.





—¿Una ciudad?

—Paraná.





—¿Por qué?

—Es el lugar donde nací, siempre viví acá.





—¿Qué cosas te seducen?

—Mi señora y sus comidas.





—¿Una mujer?

—Mi vieja.





—¿Un ídolo a futuro?

—Mi hijo, Toto Yfrán.





—¿El contacto más groso de tu celular?

—El número de mi vieja.





—¿Tenés grupos de whatsapp?

—Sí, como cuatro.





—¿Te has salido de algún grupo?

—Cuando se ponen en plaga salgo del grupo, todo el día hablando. Mi tarjeta de memoria no aguantaba.





—Aparte de whatsapp, ¿qué otra red social usás?

—Uso facebook, para compartir cosas.





—¿Qué compartís?

—No soy de estar compartiendo cosas. Lo que más subo es del club.





—Si tuvieras que armar un grupo de whatsapp a nivel internacional, ¿a quiénes pondrías?

—A Messi, Agüero, Higuaín y Di María.





—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Mi ídolo es Messi, me encantaría sacarme una foto en la cancha del Barcelona. Si es en Villa Uranga me puedo morir tranquilo.