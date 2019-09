La futbolista del año dedicó premio a la lucha contra el racismo y a las mujeres iraníes

La campeona mundial Megan Rapinoe fue elegida por la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) como la mejor futbolista del año, en una terna que compartió con su compatriota Alex Morgan y la inglesa Lucy Bronze. Pero la futbolista no sólo se destaca dentro de la cancha: también es noticia por su apoyo a diversas causas. “Todos los que estamos aquí tenemos este poder, así que sirvámonos de este deporte para cambiar el mundo”, sentenció.

Embed FIFA THE BEST - GANADORES Y GANADORAS



-Mejor jugador LIONEL MESSI



-Mejor jugadora MEGAN RAPINOE



-Mejor entrenador JÜRGEN KLOPP



-Mejor entrenadora JILL ELIS



-Mejor arquero ALISSON BECKER



-Mejor arquera SARI VAN VEENENDAAL pic.twitter.com/81FL7ikLI6 — Somos Intergol 2019 (@intergolsomos1) September 23, 2019

“Hay algunas historias que son las que más me inspiraron. Fueron las de Sterling y de Koulibaly, por la manera en la que encararon los asquerosos casos de racismo”, declaró al tiempo que dedicaba su premio a los futbolistas y su lucha contra la discriminación.

Rapinoe también habló sobre las mujeres iraníes que tienen prohibido ingresar a los estadios de fútbol. Aunque en el último tiempo se están flexibilizando las restricciones, la noticia de una simpatizante que se inmoló en repudio a la prohibición de ingresar a una cancha conmovió al mundo.

Finalmente, la jugadora del año le dirigió un guiño a Lionel Messi (elegido a su vez como The Best en la categoría de futbolistas varones): “No pensé que el premio era tan pesado, Messi me podía haber avisado”, bromeó entre sonrisas del público presente en la Scala de Milán, donde se desarrolló la ceremonia.