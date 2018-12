La Furia espera por la Copa

El grito se hizo esperar. Quedó atragantado, pero el desahogo se manifestó a los cuatro vientos. El 'Dale campeón' se escuchó en la familia de Español. La Furia fue declarada campeón del Torneo Clausura 2018 que organiza la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS).

Los incidentes que se desataron cuando restaban 50 segundos para el cierre de la final que protagonizaron ante La Salle impidieron que el festejo se produjera en el escenario de juego; 72 horas después la APFS dictó el fallo y determinó dar por finalizado el juego que tenía como ganador al Rojo, por 3 a 2.

De esa manera Español redondeó un gran 2018. A inicio de año se había consagrado campeón entrerriano. En el segundo semestre destronó a La Salle, equipo que sumaba dos coronas consecutivas. La Furia recibirá hoy el trofeo que lucirá en sus vitrinas.

Antes del acto de coronación, Tomás Mitre, Javier Toledo, Camilo Galindo, Nahuel Maina, jugadores del Rojo, junto a Jonathan Vega, entrenador del flamante campeón, celebraron la conquista en la redacción de Diario UNO de Entre Ríos.

"Quedó un poco trunco en su momento, pero con la confirmación del título de parte de la Asociación nos llenó de orgullo. Es un premio al esfuerzo y a la dedicación de entrenar, dejando a nuestras familias en los horarios de las cenas y con el frío en el invierno. Eso hace que el valor del torneo tenga un sabor mucho más dulce", resaltó Toledo.

"Sabíamos que íbamos a ser campeones, pero no estaba confirmado. No se pudo festejar como queríamos, pero sacando eso pudimos felicitarnos entre nosotros. Hubiera sido mucho más lindo en el momento, pero estamos contentos por haber salido campeones. Ahora se viene lo más lindo, que será festejar entre todos y esperar el próximo año", apuntó La Vega.

"La euforia bajó porque el partido se terminó de la peor manera, con una resolución a mitad de semana y enterándonos por las redes. Ahora vamos a recibir el premio este sábado (por hoy). De todos modos no se empaña lo obtenido. Todo campeonato se festeja", aseveró Maina.

La final fue disputada por los equipos que han transformado un clásico. "Últimamente nos hemos encontrado en playoff y el conocimiento de los dos equipos hace que sean encuentros muy cerrados. Hemos empatado y definido por penales o se han dado victorias por un gol de diferencia y no mucho más que eso. Ese tipo de partidos llevan a que uno lo disfrute mucho más cuando se da el triunfo", graficó Toledo.

La Salle domina el historial, pero Español se caracterizó por celebrar en la mayoría de los juegos que definen un título. "La única explicación es el entrenamiento, trabajo y sacrificio. Ellos tendrán sus respuestas a esa pregunta. También es importante el laburo de los juveniles que son el futuro y el presente de la institución. Ahí apuntamos a seguir progresando. De hecho tenemos la final de juveniles. Decidimos implementar la modalidad de juveniles para que siga la disciplina de la institución a lo largo de los años", explicó Toledo.

Español se había ilusionado con adueñarse del primer torneo asociativo del año luego de haber obtenido el provincial. Sin embargo quedó eliminado en semis a manos de La Salle. El título llegó en el cierre de temporada y cuando el escenario no era alentador para La Furia. "Al principio de este torneo habíamos sufrido bajas importantes, como el arquero que era referente del equipo, y un pivote. En los primeros partidos no encajábamos en el funcionamiento y no pensábamos que podíamos ser campeones. Pero todo se dio en base al esfuerzo", mencionó Maina. "Tuvimos un equipo solidario y eso fue fundamental", concluyó Toledo.

















Finalísima en Unión Árabe





Hoy se disputará la final del Torneo Clausura Masculino, C y Juveniles en la pista de Unión Árabe. Por el título de la categoría formativas jugarán, a partir de las 17, Paracao-Español. Por el título de la tercer categoría actuarán Sarmiento de Crespo-Sportivo Urquiza, desde las 20. Además, Unión Árabe y Mariano Moreno protagonizarán la final del Torneo B, a las 21.30.