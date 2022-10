La fuerte respuesta de Juan Román Riquelme a Macri

Juan Román Riquelme apuntó contra Mauricio Macri y sentenció: "Macri le debe mucho a Bianchi"

"No escuché lo que dijo Macri. En la vida hay que ser agradecido de que Bianchi haya sido DT de nuestro club. Nos enseñó a competir, compartimos muchas cosas", dijo el vicepresidente del club. Y en su diálogo con La Red, agregó: "Hoy yo no estaría donde estoy y mis compañeros. A mí me quieren por Bianchi. Y Macri de no ser por Bianchi no hubiese llegado donde llegó".

Nunca hubo buena relación entre Macri y Riquelme. Desde la declaración de guerra pública e histórica que le hizo el 10 con el Topo Gigio en el medio de la Bombonera hasta esta faceta dirigencial en la que, por caso, JR le ganó la pulseada a Daniel Angelici (el candidato de MM en las últimas elecciones) y volvió al club del que es hincha.

"Hay gente que está buscando todo el tiempo hacer mal y está claro", repitió su discurso Román, que desde que asumió remarca siempre la idea de que "Boca volvió a ser un club de fútbol" haciendo alusión a que en gestiones anteriores "se lo usaba para otros fines, quizá políticos".

El presente de Boca, según Román

Pero claro que hoy la cabeza de Riquelme está en el buen presente que atraviesa el club, siendo campeón de la Liga Profesional, también de la Reserva, estando en una semifinal de Copa Argentina e incluso en la final de la Copa Libertadores del Fútbol Femenino.

"Sufrí más los penales de ayer de las chicas que el domingo. Estamos muy felices porque llega a la final de la Libertadores por 1ra vez es muy importante", dijo en relación al partido que Las Gladiadoras le ganaron a Deportivo Cali en Ecuador. Y cerró: "Se armó algo bueno y hay que disfrutar".