La frase viral de Lionel Messi ya tiene merchandising

Rápidamente, la frase recorrió el país y se viralizó. En cuestión de minutos, esta frase con corte maradoniano se volvió una oportunidad para los emprendedores. Ya están a la venta en Mercado Libre productos de todo tipo: tazas, remeras y gorras con la imagen de Messi y la icónica frase ya están disponibles en la conocida tienda virtual.

TAZA MESSI 1.jpg

FRASE MESSI 2.jpg

FRASE MESSI 3.jpg

FRASE MESSI 4.jpg

El desahogo de los jugadores

Una vez pasada la bronca, el capitán argentino explicó su enojo con Weghorst: "El 19 desde que entró empezó a provocar y me parece que eso no es parte del fútbol". Varios jugadores apuntaron contra el árbitro, el español Antonio Mateo Lahoz, y el director técnico de Países Bajos, Louis Van Gaal. En las últimas horas, se difundió un video donde el mejor jugador del mundo se dirigió al cuerpo técnico neerlandés y le hizo señas con sus manos, indicando que "hablaron de más" en la previa del partido. Varios jugadores, Messi incluido, hicieron el famoso gesto del "Topo Giggio" inmortalizado por Juan Román Riquelme.

Quien también brindó fuertes declaraciones ante la prensa fue el héroe del partido, Emiliano 'Dibu' Martínez. En diálogo con un medio inglés, no se mordió la lengua y criticó duramente al árbitro y la actitud del conjunto rival a la hora de encararlos. "Fue un partido difícil, controlamos el juego muy bien, pero el árbitro les dio todo. Las cabeceadas de Países Bajos, sinceramente, no las vi venir y nos lo dieron vuelta. Luego nos dieron diez minutos sin ninguna razón. Espero que no volvamos a tener a este arquero, es un inútil". Seguidamente, tras ser consultado por su valoración de los penales, 'Dibu' cargó fuerte contra Van Gaal: "Lo escuché decir que tenían ventaja en los penales y los vamos a ganar, me parece que debería mantener la boca cerrada".