La frase premonitoria de Gallardo sobre la Libertadores 2018

Juanfer Quintero contó que después del Mundial de Rusia 2018, Gallardo le dijo que iban a ganar la Copa Libertadores pic.twitter.com/Q4KfugSOYb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 10, 2022

Para Juan Fernando Quintero fue un duro golpe, pero en aquellas horas de tristeza le sonó el celular y escuchó una voz que le cambió la cambió la cabeza en un segundo y sin saber que aquella frase iba a ser premonitoria. "Recuerdo mucho que cuando me eliminan del Mundial, Marcelo al otro día me llama y me dice: 'Necesito que te prepares porque vamos a ganar la Libertadores'. El tipo ya sabía que la iba a ganar...", reveló.

Era esa confianza y la unión que teníamos todos a la hora de conectarnos con el equipos. Sabíamos que todos íbamos a ser importantes en la Copa", agregó Juanfer, quien en medio de la charla con con la Caja Negra (Filo News), en la que habló de su dura infancia en Medellín y sobre el Maluma jugador, aprovechó la ocasión para hacer una nueva confesión que, sin dudas, agiganta más lo que fue ese zurdazo que dio vuelta la historia en Madrid.

“Días antes, se me cargó el sóleo. Es un músculo que cuando se te carga no podés ni caminar. Llegué con lo justo. Solamente entreno control y pateo el día antes. Lo hicimos con Gallardo, con Mora, y pasa eso en la final y dices wow. Era el elegido para ese momento y la vida me puso ahí. Hice mis méritos en el año para prepararme porque no creo que sea todo coincidencia, trabajas para eso, se me dio la oportunidad y soy un privilegiado”, contó.

“Realmente eso pasó el día anterior en la noche y creo que me entraron dos o tres parecidos. Lo único que se me pasó por la cabeza fue disfrutar y no sabía lo que iba a pasar. Lo llevé con la mayor naturalidad y creo que fuimos justos merecedores”, remarcó el 10 de River, que lleva grabado en su mente cada uno de los movimientos que hizo antes de sacar el bombazo que tuvo un impacto mundial.

“Recuerdo que me viene un balón de Enzo (Pérez) y ahí viene hacia mí un rival por atrás. Lo primero que hago es salirme de la marca, ya viene una persona conmigo al lado, hago un amague de que voy y me quedo. Creo mi espacio porque sé que venía esa jugada. Con Camilo (Mayada) me entendía muy bien. Si me la das, lo único que tengo es controlar y patear, porque tengo cuatro jugadores alrededor. Si controlo mal o largo, no me da. Entonces, freno, controlo y saco el remate. Fue sacar ventaja del juego en un espacio pequeño y salió un bonito gol".