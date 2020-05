La Filial River Paraná da una mano en época de pandemia

La Filial de River que funciona en Paraná se suma a los festejos por el cumpleaños de la entidad (es el 25 de mayo y cumple 119 años) y lo hace con una muy buena causa En época de cuarentena por la pandemia viral, los Millonarios festejarán y recibirán donaciones en distintos puntos para darle una mano al merendero de Barrio Capibá.

merendero Filial River.jpg Una causa noble que lleva adelante la Filial River Paraná

Los puntos para acercar los alimentos no perecederos serán el kiosco La Cueva, en Courreges 8, de 10 a 14 y de 17 a 23; en Máster Lab, Pellegrini 228, de 9 a 17, de lunes a viernes; en Lubricentro Ríos Montiel 795, esquina Don Segundo Sombra, de 8 a 12.30 y de 15 a 19 y los sábados de 8 a 13; en Rotisería Alejandro, Churruarín 454, de 19.30 a 23 todos los días, y en Barbería Urban Style, avenida Almafuerte 1517, de 9 a 12 y de 14 a 18 y los sábados de 9 a 13.

Otra vía para colaborar es mediante la cuenta bancaria de la filial. Para más información en este aspecto comunicarse a los teléfonos: 0343-156119734 (Federico) o al 0343-154173003 (Sebastián).

Federico Monjes, referente de la Filial Hernán Díaz, habló con Ovación y dio detalles de este nuevo acto solidario que emprende su entidad. “Este año queremos hacer algo distinto para el 25 de mayo que es el cumpleaños de River. Por el tema del virus no se puede viajar a la cancha entonces pensamos en usar esa fecha para hacer un fin solidario”, sostuvo el dirigente y continuó con su relato: “Estuvimos buscando y encontramos un merendero que trabaja sólo los sábados y está en Barrio Capibá y tiene muchas necesidades. Es un merendero que no que no tiene ayuda de nadie de manera estable así que vamos a colaborar juntando alimentos no perecederos y el 25 de mayo vamos a cocinar un guiso de arroz con pollo para las 200 personas que normalmente acuden ahí a comer los sábados”.

¿Cómo se puede colaborar? Fredy lo repasa: “La gente pue- de colaborar llevando los alimentos a los cinco puntos fijos y sino nos puede pasar su domicilio y nosotros pasamos a retirar la donación. También se puede hacer un depósito en la cuenta de la Filial. Hay varias personas que colaboraron ya con dinero porque tenemos gente en la fi- lial que consigue precios muy buenos en arroz, leche en polvo y pollo. Lo que se juente va a Capibá”, cerró.