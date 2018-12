La fiesta del Seven del Plumazo

La sede del Club Atlético Estudiantes se vistió de fiesta en su 12° edición del Seven del Plumazo donde equipos de todo el país visitaron una vez más la capital entrerriana para el tradicional evento que en la víspera de la Navidad le puso color a la jornada agobiante del sábado.





Los protagonistas le pusieron el color a la fiesta, la mayoría con el gorro navideño y empezando a palpitar la noche buena. Eso no fue todo, la competencia no quedó de lado. Se jugó en tres modalidades; seven tradicional, seven de primera línea y hockey femenino.