La familia del boxeador dorado de Villaguay

Brian Arregui, boxeador entrerriano de 18 años, obtuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud la presea dorada. Es por eso que UNO llego hasta la ciudad de Villaguay para charlar con familiares y amigos.









Gladys, mamá del púgil, abrió las puertas de su casa, y entre mates contó como vivió la pelea. Ella estuvo acompañada de Gastón y Estefanía, sus otros dos hijos, Yamina, suegra del boxeador y Damián, íntimo amigo.





"Mucho nervios y miedos por momento. Una como madre, el premio no me interesa tanto. Me importa que no salga lesionado del ring. Pero es todo algo muy lindo, disfruto el momento", expresó la madre de Brian tras vencer en la final al marroquí Yassine Elouarz en Walter.





En Buenos Aires estuvo presente Yamina, su suegra, que vivió a flor de piel el combate final. "Lo que se vivió es algo inexplicable. Fue hermoso lo del estadio", comentó.





Por otro lado hablo de Brian, de como vivió el día después de la pelea: "El todavía no cayó de lo que logró. Cuando llegué a Villaguay se va a enterar".





Además en la transmisión en vivo de UNO por Facebook Live estuvieron presentes sus hermanos Gastón y Estagania: "Fue un día histórico para nosotros. Vi la pelea en el trabajo. Es un chico humilde y siempre da todo, por él y por los demás", expresó su hermana. En tanto su hermano comentó: "Muchos nervios y fue una alegría enorme verlo con la medalla de oro".





El que no podía faltar en la nota y estuvo presente fue su íntimo amigo y padrino de su hija. Damián habló de la conquista de Brian: "Estoy orgulloso de él. Es un hermano para mí. Esto no me sorprende siempre le tuve fe y será el próximo maravilla".





