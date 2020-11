Ahora bien, será toda una incógnita cómo funcionará con los 35 kilos de lastre este fin de semana en Buenos Aires. Mariano lo advirtió tras los dos podios en La Plata: “No va a ser nada sencillo, el autódromo no nos favorece”. Habrá que esperar. Hoy, el auto similar en cuanto a la performance pareciera ser el de Juan Cruz Benvenuti. Pero el Torino del neuquino atendido por el Laboritto Juniors no cuenta con ritmo en carrera y eso se pudo reflejar el domingo, cuando tuvo que aguantarlo durante las 20 vueltas al Tubo Gini. Inclusive, el otro gran adversario es Valentín Aguirre, que ganó dos fechas consecutivas, pero en estas tres últimas fechas pareciera que el JP Carreras perdió la brújula de la Dodge y no logran esa regularidad que supo alguna vez tener.