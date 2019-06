"La expectativa es ganar la carrera"

El próximo fin de semana el trazado del CVE recibirá al Turismo Pista Argentino y TC 2000 y en ambas categorías hay representantes paranaenses. En la primera se encuentra Favio Grinóvero edificando un buen año (marcha cuarto en el campeonato) y en la otra aparece Ezequiel Bastidas (12° en las posiciones).

La cita es el 14, 15 y 16 en Sauce Montrull y al respecto habló con Ovación el piloto Favio Grinóvero. “Acá estamos en la previa de una nueva fecha del Turismo Pista y el TC 2000 que será el otro fin de semana en Paraná así que promocionando un poco la carrera e invitando a la gente a que se sumen y acompañen este espectáculo que es muy lindo y entretenido”, confesó el de Paraná, y agregó: “Corremos las tres clases del Turismo Pista junto al TC 2000 así que será un gran espectáculo porque son carreras muy entretenidas. Los esperamos a todos y que nos acompañen y que disfruten de un fin de semana a puro automovilismo que la van a pasar muy bien”.

“Hemos arrancado un año que la verdad es muy bueno. Estamos ahora cuartos en el campeonato. Ganamos la primera fecha, en la segunda ganamos la serie y la clasificación y en la final por un roce se nos rompió el auto y nos fuimos para atrás. Después la vez pasada en Río Cuarto no fue tan bueno, pero estamos confiados en recuperarnos y vamos a andar bien porque tenemos un excelente auto para pelear arriba. Conozco la pista y tuvimos pruebas en el verano y los resultados fueron buenos. Creo que seremos protagonistas”, confió el entrerriano en la antesala a correr en casa.

La transición del rally al automovilismo en pista no fue sencilla, pero hoy Favio ya se siente aplomado. “Siempre hay cosas para ir aprendiendo y agarrándole la mano, pero creo que estoy bastante firme y me siento muy cómodo corriendo. Ya no me siento ajeno a la categoría como sí lo fue en un principio después de dejar el rally. No estaba tranquilo cuando subía al auto y largaba una carrera, pero hoy ya lo hago como más natural y me siento cómodo. Me gusta mucho y eso cambia a la hora de afrontar una carrera”.

“Tenemos buenas chances por cómo se viene dando todo. En Río Cuarto no nos fue bien, pero descargamos los kilos que teníamos de lastre y vamos con e auto liviano. Trabajamos mucho y las expectativas son ganar la carrera, disfrutar de un finde con la gente que a uno lo acompaña, los sponsors, los amigos y la familia. La verdad que se vive un finde distinto y es muy lindo correr en la ciudad de uno”, dijo Favio que va en busca del festejo en su Paraná natal.

SÚPER TC 2000. El fin de semana correspondiente a la cuarta fecha del año del renovado Súper TC 2000 en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario comenzó de muy buena manera para Facundo Ardusso, quien se adueñó del entrenamiento libre, de una hora de duración.

En una tanda donde los seis mejores del campeonato apenas tuvieron 15’, el bicampeón de la especialidad volvió a mostrar el poderío. Mariano Werner fue 10°.

Ezequiel Bastidas llega con el TC 2000

El joven piloto de Paraná viene de ser sexto en Concepción del Uruguay y está 12° en el campeonato. Ahora tendrá la posibilidad de correr como local ante su gente, donde buscará ser protagonista para redondear un fin de semana perfecto si es que se puede.