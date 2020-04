La exnovia de Sebastián Villa, también denunció episodios de violencia

Primero llegó la denuncia por violencia de género que Daniela Cortés hizo a través de las redes sociales en contra de su pareja Sebastián Villa. Poco después, el descargo del delantero de Boca también en Instagram. Y este martes, se conoció una nueva acusación contra el futbolista colombiano. Su ex novia Alexandra Marín compartió un video en el que relató los maltratos que habría sufrido durante la relación.

Nota Relacionada: Sebastián Villa fue denunciado por violencia de género

Nota Relacionada: Violencia de género: la defensa de Sebastián Villa tras la grave denuncia

"Nunca he hablado por acá, pero la ocasión lo amerita. Las personas que me conocen saben que yo fui novia de Sebastián y muy poquitas personas saben por qué le terminé. Fue por maltrato. Porque en algún momento me maltrató. Y fue algo muy confuso...", comenzó Marín su relato.

Embed

Y continuó: "Solamente le quiero decir a las mujeres que están pasando por eso en este momento que estamos en una cuarentena, que estén encerradas, que no tengan salidas, que no se aguanten eso. No se queden encerradas, no se queden en sus casas, no se queden esperando que pase algo peor. Afortunadamente yo tomé una decisión a tiempo y simplemente terminé la relación".