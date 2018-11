La esposa de Benedetto les respondió a los criticones

Noelia Pons, esposa de Darío Benedetto, editó el pie de la foto de sus hijos que publicó en Instagram para responderles a aquellos que la criticaron por haber disfrazado a Felipe, el mayor, de “Fantasma de la B”, en alusión al descenso de River.

“Voy a editar el pie de foto para contarles que yendo a la cancha Felipe me dijo “mamá, quiero disfrazarme de fantasma”, demás está decir que tiene 3 años y no tiene ni idea lo que es un descenso. Me da mucha pena que la gente tome esto como una imagen violenta. Jamás voy a responder de la misma manera con insultos innecesarios. Violencia es lo que sucede en las canchas, que nos ha dejado sin público visitante en el fútbol argentino. Peleas, muertes y tantos hechos más deberían preocuparnos y darnos vergüenza a nivel mundial. Soy hincha de boca obviamente, pero tengo la capacidad de entender que es un partido de fútbol, disfrutarlo y decir que somos rivales NO ENEMIGOS #noalaviolencia”, publicó la mujer dando por cerrada la polémica.