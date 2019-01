La esperanza del boxeo argentino al ejército para seguir triunfando

Arregui no es ajeno a la crítica situación económica con la que conviven los deportistas amateur en Argentina. Con apenas 11.000 pesos de ingreso (provenientes de becas del municipio de Villaguay y el ENARD), se las ingenia para administrar sus gastos personales, mantener a su familia y seguir adelante con la construcción de su hogar, donde vive con su mujer Paola, su hija Briana (1 año) y Santino (4), hijo de su pareja. "En Argentina es muy difícil ser un deportista amateur. Por lo general muchos venimos de familias laburadoras que hacen un esfuerzo enorme por ayudarnos. No todos los que cobramos becas estamos en igualdad de condiciones y nos alcanza", analiza Brian, que recientemente aceptó enrolarse en el Ejército Argentino y ser uno de sus representantes a cambio de una beca que incrementará sus ingresos sin resignar horas de entrenamiento y compromiso a su carrera. "Mi gran sueño es el bienestar de mi familia", revela con orgullo. Para el pibe Arregui la familia es todo. Y eso se explica a partir de lo vivido en su infancia, cuando la muerte de su papá Raúl lo sorprendió con apenas ocho años. "No fue fácil crecer sin la figura de mi viejo", comenta Brian, además de reconocer que comenzó a boxear para mitigar el dolor y la tristeza de su partida. Su primer entrenador fue Darío Chanchito Pérez, que paradójicamente se transformó en suegro con el paso del tiempo. Hoy, quienes se encargan de pulir su talento en la selección nacional, son Fabricio Nieva, Víctor Hugo Castro y el excampeón mundial mediano Mariano Carrera. "Es un pibe adulto, muy responsable; no tengo dudas que va a llegar muy lejos", vaticina Carrera.

El capitán de los Pitbulls (selección argentina juvenil de boxeo), que idolatra a Lionel Messi y exhibe fotos en sus redes sociales junto a Maravilla Martínez , Chino Maidana y Marcela Tigresa Acuña, se sube a cada ring pensando en su ángel de la guarda, al que tiene tatuado en su pecho: su papá. "Sólo le pido que me cuide para que no sufra mi vieja", implora Brian, el menor de los cuatro hermanos Arregui y el único que, a pesar de la negativa de su mamá Gladys, se hizo boxeador. "Ella no quería que boxee, pero fue la primera en apoyarme y darme consejos. Ahora es la primera que se alegra cuando gano o me reconocen", admite el joven con la cara iluminada de felicidad y el Olimpia en sus manos. A Brian Arregui el futuro se le asoma encantador, con forma de mujer hermosa, que lo mira desde lejos tratando de seducirlo con un simple guiño de ojos. Dependerá de él que concrete o no el romance con la historia grande del boxeo argentino. "Todo lo que logré este año espero que sea simplemente el comienzo de muchas cosas buenas que faltan lograr. Mi carrera recién está arrancando, hay que estar tranquilo. Si sigo trabajando a conciencia no tengo dudas que después de los Juegos Olímpicos de Tokio voy a ser campeón mundial y cumplirle el sueño a mi familia", se ilusiona. Hambre de gloria y condiciones tiene en cantidad.