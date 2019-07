El uruguayo Hugo Silveira, la última incorporación que llegó a suelo paranaense, sumó ayer sus primeros minutos de juego con la camiseta de Patronato. Fue algo que no estaba en los planes del entrenador Mario Sciacqua, que ante la lesión de Lucas Mancinelli mandó al delantero a la cancha modificando también el sistema táctico. Luego el amistoso, el ex-Tigre dialogó en conferencia de prensa y dejó sus primeras sensaciones como jugador del Rojinegro.

“Estoy muy contento de estar acá, me encontré con un plantel donde todos apuntan para el mismo lado y me recibieron muy bien. El entrenador me dio toda la confianza, espero sumar desde donde me toque estar”, afirmó.

Sobre su llegada al elenco paranaense, Silveira expresó: “Me llegó la posibilidad y no lo dudé, le dije a mi representante que le diera para adelante con mucha alegría. Espero dejar lo mejor”.

En este sentido, el uruguayo dejó en claro que uno de los motivos por los cuales se decidió a venir fue la búsqueda de continuidad.

“Creo que un futbolista necesita jugar y la motivación que tiene es el contacto con la pelota. Después, como siempre, las cosas se pueden dar o no. Pero vengo con toda la ilusión. Desde donde me toque estar siempre voy a estar con la mejor cara. La predisposición está y quiero dejar una buena imagen”, sostuvo.

El hecho de tener que jugar ante Talleres varios minutos le sirvió para saber que todavía tiene que adaptarse.

“Primero quiero conocer a mis compañeros, hace tres días que estoy acá y ya me tocó sumar mis primeros minutos. Nadie tiene el puesto asegurado, hay que luchar y estar siempre bien”, dijo.

Sobre lo que le pidió Sciacqua, Silveira expresó: “Hablé poco con el entrenador. Pero nos pidió que seamos un equipo aguerrido y que no dejemos de correr. La entrega no se negocia. Después vamos a ir tomando los conceptos que nos de el técnico. Correr hay que correr siempre, en el fútbol actual es así. Hay que luchar y como sea hay que ganar. Si no se da no podemos dejar de entregar todo dentro de la cancha”.

En tanto, en las próximas horas se espera la llegada de Dardo Miloc, el refuerzo número 13 de Patronato.