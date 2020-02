La emotiva despedida de la entrerriana Betzabé Paez para Brian Toledo

Betsabé Paez, atleta nacida en la localidad de Crespo, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de instagram. Consternada por la noticia, despidió a su "hermano" con una galería de fotos de varios momentos compartidos en su carrera.

Brian Toledo conmovió al mundo del deporte luego de perder su vida en un accidente en la madrugada del jueves 27 de febrero.

TU HUELLA SERÁ INFINITA”

14 años de mi vida junto a vos, mi amigo,mi hermano,MI DUPLA cómo nos solían decir estos últimos años ,en donde nos supimos complementar para hacer lo que tanto nos gustaba, que era intentar inspirar a través de nuestras historias, transformar a través de los valores que nos enseñó el deporte,queríamos devolverle al mundo de alguna manera todo lo que el atletismo nos regaló,nuestras mentes nunca paraban de proyectar impactos sociales, nos unían las ganas de acompañar a otros a cumplir sus sueños, asi como también apoyarnos en los nuestros personales..

Nuestras charlas eran extremadamente vagas,nos hacíamos preguntas existenciales todo el tiempo y nos encantaba la metafísica,las energías,las señales de la vida, y entre tantas de esas “FLASHADAS” hablamos acerca de la muerte, ese día ambos nos dijimos que no le temíamos a ella, e hicimos chistes sobre lo bendecidos que éramos por la intensidad con la que vivimos nuestras vidas a pesar de tener tan solo 26 años,(nos sentíamos como de 40 jaja)y que lo más grandioso de eso,era que lo pudimos vivir hasta acá,muy conscientemente de la importancia de disfrutar cada momento y del valor que tiene el presente; no le reprocho a la vida porque te llevó aunque mi corazón esté partido en mil pedazos,porque sería incoherente frente a nuestras creencias,se que no vas a estar más acá de manera física, pero la memoria es infinita,déjaste una huella bien marcada, todo lo que tocaste lo transformaste en algo mejor a pesar de las adversidades, ese era tu lema en la vida,tu paso por este mundo no fue en vano y eso hoy quedó claro, porque un País entero se movilizó..Tu alma decidió volver a la fuente y sus razones tendrá Dios,pero no dejo de hablarte porque se que tu esencia nos acompaña aún..te llevo en mi piel con ese tatuaje que nos hicimos post Singapur, Te amo y nos espero porque se que está amistad es eterna,en esta vida,en la pasada ,en la futura..

GRACIAS POR DEJAR TANTA LUZ EN CADA SER QUE SE TE CRUZÓ Y EN CADA LUGAR DEL MUNDO QUE PISASTE ♥️