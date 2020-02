La emoción de Michael Jordan en el funeral de Kobe Bryant

Miles de personas rindieron homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna, en el Staples Center de Los Ángeles, donde jugó 20 años. El ex basquetbolista perdió la vida hace un mes en Calabasas, California

Grandes leyendas de la NBA, como Michael Jordan, Tony Parker, Magic Johnson, Phil Jackson, Anthony Davis, Bill Russell, Lamar Odom y Emanuel Ginóbili estuvieron en la emotiva cita.

"Estoy aquí porque amo a Kobe", dijo la cantante Beyoncé antes de iniciar su participación en el homenaje. Luego, el presentador Jimmy Kimmel, al borde de las lágrimas, dio un discurso.

